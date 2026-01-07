Як відмити жир з кухонних шаф: поради професійних клінерів

Прибирання / © Фото з відкритих джерел

Навіть у найохайніших оселях з часом з’являється одна малопомітна, але стійка проблема — жирний наліт на верхніх кухонних шафах. Під час щоденного приготування їжі гаряче повітря, пара та мікроскопічні краплі олії піднімаються вгору та осідають на меблях. Найбільше страждають саме верхні фасади, до яких рідко доходять руки під час прибирання.

Про це пише Radio Club.

Фахівці з клінінгу застерігають: намагання швидко позбутися жиру за допомогою сильнодійних засобів може мати зворотний ефект. Агресивна хімія часто залишає плями, розводи або пошкоджує захисне покриття фасадів.

Особливо вразливими є фарбовані поверхні, глянець, ламінат і натуральне дерево. Саме тому важливо обирати спосіб очищення з урахуванням матеріалу кухонних меблів.

Одним з найуніверсальніших варіантів залишається звичайний засіб для миття посуду. Він розроблений для боротьби з жиром і водночас достатньо м’який для більшості поверхонь. Кілька крапель у теплій воді та мікрофібра допоможуть прибрати свіжий наліт без шкоди.

Якщо жир уже встиг «в’їстися», фахівці радять оцтовий розчин, обов’язково розбавлений водою. Його наносять на серветку або за допомогою пульверизатора, залишають на кілька хвилин і обережно знімають забруднення.

Для делікатних меблів підходить масляне мило. Воно не лише очищає, а й створює тонкий захисний шар, який сповільнює повторне накопичення жиру.

Сода здатна впоратися з застарілими плямами, однак працює як легкий абразив. Саме тому її не рекомендують застосовувати для глянцевих і лакованих фасадів. Використовувати соду можна точково, без сильного тиску, і лише після тестування на малопомітній ділянці.

Як запобігти повторній появі жиру

Клінери радять не чекати, доки наліт стане щільним. Регулярне підтримувальне прибирання значно спрощує догляд за кухнею. Для цього підходять універсальні розчини або домашні суміші з води, кількох крапель мийного засобу та оцту.

Засіб краще наносити не на меблі, а на серветку, після чого протирати поверхню та витирати насухо. Такий підхід дозволяє зберігати чистоту без липкості, розводів і пошкоджень.

Нагадаємо, фахівці з прибирання радять мити підлогу лише теплою водою температурою близько 40–50°С. Гаряча вода може деформувати покриття, особливо лінолеум, і залишити липкий шар, а холодна не впорається зі стійким брудом.

Для дезінфекції замість агресивної «хлорки» клінери рекомендують використовувати звичайний столовий оцет, який ефективно знищує бактерії та безпечний для дітей і тварин.