Як віднадити чужих котів від вашої ділянки: методи без шкоди для тварин

Чужий кіт на ділянці

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Власники заміських будинків та дач часто стикаються із делікатною, але досить неприємною проблемою, коли чужі або безпритульні тварини перетворюють доглянуту територію на власні мисливські угіддя. Сусідські коти здатні завдати чимало шкоди, вони розкопують щойно засіяні грядки, використовують квітники замість туалету, залишають специфічні пахучі мітки, а також псують кору молодих плодових дерев та садові меблі своїми гострими кігтями. Оскільки коти діють виключно за своїми природними інстинктами, боротися з ними потрібно виключно гуманними методами, які надійно захистять ваші володіння, не завдаючи при цьому жодної шкоди здоров’ю тварин.

Як захистити ділянку від котів

Першим логічним кроком у вирішенні цієї проблеми є відверта та доброзичлива розмова з власниками тварин, якщо вони живуть поблизу. Часто господарі навіть не здогадуються про нічні чи денні пригоди своїх вихованців на чужій території. Як компромісний варіант, можна запропонувати сусідам облаштувати на їхній власній ділянці спеціальний привабливий куточок для кота.

Висаджений котівник (котяча м’ята) завдяки вмісту особливої ефірної речовини непеталактону діє на пухнастиків як магніт. Якщо поруч із такою рослиною облаштувати невелику зону зі свіжим чистим піском, тварина з великою ймовірністю втратить будь-який інтерес до сусідських городів і проводитиме весь час у своєму особистому парку розваг. Також дієвою тактикою є відволікання, можна висадити валеріану або ту ж котячу м’яту на пустирі далеко за межами вашого кооперативу, що надійно переключить увагу чотирилапих бешкетників.

Коти відродилися як надзвичайно охайні істоти з витонченим сприйняттям чистоти власного хутра. Вони відчувають глибоку відразу до мокрої землі, оскільки сирий ґрунт забруднює їхні лапи, швидко налипає та ускладнює пересування. Регулярний та рясний полив грядо к здатний відвадити тварин від бажання порпатися в землі, адже вони шукають виключно сухі й пухкі місця для своїх фізіологічних потреб.

Технологічним рішенням є встановлення сучасних автоматичних систем поливу, які оснащені вбудованими датчиками руху. Щойно непроханий гість перетне умовну межу, пристрій миттєво зреагує і випустить спрямований струмінь води. Такий раптовий легкий душ не зашкодить коту, але створить стійкий неприємний рефлекс, через який тварина обходитиме ваш город десятою дорогою. Головне — пам’ятати про радіус дії системи, щоб випадково не потрапити під автоматичне обприскування під час вечірньої прогулянки садом.

Нюхова система котів розвинена у рази сильніше за людську, тому різкі та концентровані аромати викликають у них сильний дискомфорт. Хороші результати дає розкладання свіжої шкірки апельсинів чи лимонів, сухого листя тютюну, кавової гущі або невеликих ємностей із запашними кулінарними спеціями безпосередньо між рослинами.

Якщо коти вже встигли залишити свої пахучі територіальні мітки, ці місця слід ретельно промити та обробити дев’ятивідсотковим столовим оцтом або розчином йоду, які повністю нейтралізують котячий запах і знищують бажання тварини повернутися туди знову. Додатково можна залучити саму природу, висадивши по периметру або між клумбами рослини, чий природний запах неприємний для котячого носа, такі як колеус собачий, рута запашна, лимонник або кайєнський перець.

Подушечки котячих лап неймовірно чутливі через величезну кількість нервових закінчень, тому тварини ретельно обирають поверхню для ходьби. Вони уникають територій, які викликають поколювання або дискомфорт при кожному кроці. Використовуючи цю особливість, можна замульчувати простір навколо найцінніших квітників мармуровою крихтою, подрібненим гострим камінням, великими лісовими шишками або жорсткою горіховою шкаралупою. Облаштування такої захисної текстурної смуги завширшки не менше одного метра по периметру ділянки створить непереборну психологічну перешкоду, яку тварини просто не захочуть перестрибувати чи переходити.

Для тих, хто віддає перевагу сучасній техніці, ринок пропонує портативні ультразвукові відлякувачі . Ці прилади генерують високочастотні звукові хвилі, які абсолютно не сприймаються людським вухом, але є дуже неприємними та тривожними для котів, собак, а також дрібних гризунів. Це екологічно безпечний засіб, який додатково допоможе очистити ділянку від польових мишей.

Найбільш капітальним та довгостроковим захистом від будь-яких чотирилапих візитерів є зведення правильного паркану. Практика показує, що коти обожнюють ходити по широких дерев’яних перекладинах, проте суцільний високий паркан із гладкого металопрофілю або євроштакетника стає для них серйозною перешкодою через тонку верхню кромку та слизьку поверхню, на якій практично неможливо втриматися чи зачепитися кігтями. Стару огорожу також можна модернізувати, якщо ретельно закрити всі щілини біля землі та натягнути тонку міцну волосінь або металеву нитку на кілька сантиметрів вище верхнього краю паркану, що позбавить тварин стійкості під час спроби пройти по ньому.

Наостанок, не варто забувати про природні закони територіальності. Присутність на ділянці власного великого кота або собаки-охоронця миттєво змінює статус території в очах чужих тварин, змушуючи їх обходити зайняті володіння стороною. Проте у випадку з некастрованими домашніми улюбленцями слід бути уважними, щоб вони самі не втекли за межі двору під дією природних інстинктів.

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