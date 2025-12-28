Як відрізнити натуральну ікру: порада експертки щодо смаку та простий тест

Червона ікра / © pixabay.com

Реклама

Неякісна ікра просто розчиняється й має грубий рибний присмак.

Про це в етері «Київ24» розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко, пояснюючи, як перевірити натуральність ікри.

«Треба залити ікру гарячою водою, якщо це натуральна ікра білкова, то розчин буде мутний, тому що білок буде от такий молочний, мутний колір мати. Якщо це желатинова, альгінова, інша речовина, то вона просто буде розчинятися і зверху буде плавати шар жиру, бульйону, який є всередині ікри», — пояснила експертка.

Реклама

За словами Олени Сидоренко, смак основне, треба розуміти, що в ікри він ніжний, невиражений фактично такий смак, ледь-ледь рибний. А у штучної просто рибний досить грубий смак, зазначає вона.

Експертка також радить купувати ікру саме у скляній тарі, оскільки «бляшанка — кіт в мішку».

Раніше ТСН.ua писав про червону ікру на новорічному столі: як подавати, з якими продуктами і напоями поєднувати.