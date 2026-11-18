Мандарини. / © Pexels

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Із початком сезону мандаринів ці цитрусові стають одними з найпопулярніших фруктів на прилавках магазинів. Проте не кожна яскрава та на вигляд стигла мандаринка виявляється солодкою. Іноді під красивою помаранчевою шкіркою ховається кисла м’якоть, а замість соковитих часточок трапляються плоди з великою кількістю кісточок.

На що звертати увагу в магазині і чому навіть стиглі на вигляд фрукти можуть бути кислими — читайте на ТСН.ua.

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Щоб не помилитися з вибором, варто знати кілька простих хитрощів. Є певні ознаки, за якими можна приблизно визначити солодкість мандаринів, їхню стиглість і соковитість ще до купівлі.

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Як відрізнити солодкі мандарини від кислих

Під час вибору мандаринів не слід орієнтуватися на колір. Насичений відтінок не завжди свідчить про солодкість. Смак цитрусових залежить від сорту, умов вирощування та ступеня достигання.

Ознаки, які допоможуть вибрати смачніші плоди:

звертайте увагу на вагу

Візьміть мандарин у руку: стиглий і соковитий фрукт зазвичай здається важчим. Це свідчить про достатній вміст соку. Якщо плід надто легкий, він може бути сухим або довго зберігався після збирання.

оцініть шкірку

У солодких мандаринів шкірка часто легко відділяється від м’якоті, хоча ця ознака залежить від сорту. Вона має бути пружною, без великих зморшок, тріщин і темних плям. Надто суха або зморщена поверхня може свідчити про втрату вологи.

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перевірте м’якість

Злегка натисніть на плід пальцями. Хороший мандарин має бути пружним, але не надто твердим. Якщо він кам’янистий, це може бути ознакою недостатньої стиглості. Натомість м’які ділянки нможуть свідчити про пошкодження або псування.

понюхайте фрукт

Стиглі мандарини мають виражений цитрусовий аромат, який особливо добре відчувається біля плодоніжки. Якщо запаху майже немає, фрукт може бути недостатньо ароматним. Водночас сильний запах сам по собі не гарантує солодкого смаку.

огляньте плодоніжку

Якщо на мандарині залишився маленький хвостик, зверніть увагу на його стан. Свіжа плодоніжка та зеленуваті листочки можуть свідчити про те, що фрукт нещодавно зібрали. Однак їхня наявність не гарантує солодкості.

Як вибрати мандарини без кісточок

Якщо не любите кісточки, під час купівлі варто звертати увагу насамперед на сорт. Адже саме сортові особливості значною мірою визначають, чи будуть у плоді насінини.

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Зокрема, часто майже безкісточковими бувають такі різновиди:

клементин: один із найпопулярніших різновидів мандаринів, має солодку соковиту м’якоть і мало кісточок або зовсім їх не має.

сатсума: японський різновид цитрусових, який вирізняється ніжною м’якоттю, легкою кислинкою та майже повною відсутністю кісточок.

Водночас навіть у сортів, які зазвичай не мають кісточок, іноді можуть траплятися поодинокі насінини. Це залежить, зокрема, від умов запилення.

Чому стиглі мандарини кислі

Буває, що мандарин має яскравий помаранчевий колір, приємний аромат і легко чиститься, але на смак виявляється кислим. Це не завжди означає, що фрукт недостиглий.

Є кілька причин такої особливості. Зокрема, особливості сорту, адже деякі різновиди мандаринів від природи мають більше органічних кислот і менше природних цукрів. Саме тому навіть повністю стиглі плоди можуть бути кислуватими.

Окрім того, на смак фруктів впливають кількість сонячного світла, температура, полив і склад ґрунту. Якщо мандарини зібрали до повного достигання, вони можуть мати недостатньо цукрів і виражену кислинку.

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно знімати білі ниточки з мандаринів. Адже хтось вважає їх несмачними, а хтось просто не люблять їхню текстуру.

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