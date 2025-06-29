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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Як відрізнити справжню українську гречку від китайської: ознаки, на які треба звертати увагу

Гречка — це незамінний і вкрай корисний продукт для нашого здоров’я. Однак останнім часом на полицях українських супермаркетів усе частіше можна побачити імпортну гречану крупу, зокрема з Китаю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зрозуміти, що гречка українська, а не китайська

Як зрозуміти, що гречка українська, а не китайська / © krasota.ck.ua

Хоча китайці самі майже не їдять гречку, вони активно експортують її до інших країн, у тому числі в Україну. Та іноземний продукт має серйозні відмінності від української гречаної крупи як за якістю, так і за користю. Ось як відрізнити українську гречку від китайської, щоб не купити крупу, яка може нашкодити здоров’ю. Про це пише ресурс «Конкурент».

Як відрізнити українську гречку від китайської: на що треба звертати увагу

  1. Форма та розмір крупи. Українська гречка має правильну тригранну форму з чіткими ребрами, її зерно зазвичай більше і має однакову форму. Китайська гречка за формою більш округла, з нечіткими краями, значно дрібніша й неоднорідна.

  2. Колір крупи. Продукт вітчизняного виробника зазвичай має світло-коричневий або кремовий відтінок, залежно від методу обсмажування. Китайська крупа часто має темно-коричневий колір, що вказує на надмірну термічну обробку чи неправильне зберігання.

  3. Запах під час варіння. Українська гречка має приємний аромат, добре знайомий з дитинства. Китайська гречка може пахнути горілим чи хімією. Це свідчить про те, що продукт може бути оброблений хімікатами.

  4. Уміст рутину. Рутин — це природна речовина, яка міститься у гречці та впливає на еластичність судин. У помірній кількості він дуже корисний для здоров’я. У китайській гречці вміст рутину в декілька разів вищий. А надлишок цієї сполуки може спричинити алергічні реакції, головний біль і розлади травлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11k
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