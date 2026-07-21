Як відрізнити справжній шоколад від фальсифікату: п’ять найголовніших ознак

Як вибрати якісний шоколад / © www.freepik.com/free-photo

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На полицях магазинів можна знайти десятки видів шоколаду, але далеко не кожна плитка є справді якісною. Деякі виробники замінюють дороге какао-масло дешевими рослинними жирами, додають надмірну кількість ароматизаторів, барвників і цукру. У результаті покупець отримує солодку плитку, яка лише зовні нагадує шоколад. Експерти радять звертати увагу на кілька важливих деталей, які допоможуть відрізнити натуральний продукт від фальсифікату ще до придбання.

Уважно прочитайте склад

Найперше, на що варто подивитися, — перелік інгредієнтів. У якісному шоколаді основними складниками мають бути:

какао-маса;

какао-масло;

цукор;

за потреби — сухе молоко (для молочного шоколаду);

натуральний лецитин як емульгатор.

Якщо серед перших компонентів зазначені пальмова, кокосова чи інші рослинні олії замість какао-масла, такий продукт уже не можна вважати класичним шоколадом. Чим коротший і зрозуміліший склад, тим вища ймовірність, що перед вами якісний продукт.

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Зверніть увагу на відсоток какао

Вміст какао багато говорить про смак і якість шоколаду. Фахівці рекомендують обирати:

чорний шоколад — від 70% какао;

темний — не менше 50%;

молочний — від 25–35%.

Якщо виробник взагалі не зазначає відсоток какао, це може свідчити про невисоку якість продукту.

Огляньте поверхню плитки

Якісний шоколад має рівну, гладеньку й трохи блискучу поверхню без тріщин, пухирців або білих плям.

Невеликий білуватий наліт не завжди означає, що шоколад зіпсувався. Часто він з’являється через неправильне зберігання або перепади температури, коли на поверхню виходить какао-масло чи цукор.

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Проте якщо плитка є тьмяною, кришиться або має нерівномірний колір, краще відмовитися купівлі.

Послухайте, як ламається шоколад

Справжній шоколад має характерний сухий і чіткий хрускіт. Плитка ламається рівно, без кришіння, а місце розлому залишається гладким.

Якщо шоколад гнеться, нагадує пластилін або сильно кришиться, це може свідчити про використання замінників какао-масла чи порушення технології виробництва.

Смак і аромат не повинні бути різкими

Натуральний шоколад має приємний насичений аромат какао без різких сторонніх запахів.

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Після шматочка якісного шоколаду в роті поступово розкриваються різні смакові відтінки — від легких фруктових до горіхових чи карамельних, залежно від сорту какао-бобів.

Якщо ж відчувається лише надмірна солодкість, штучний аромат ваніліну або жирний присмак, це може бути ознакою використання дешевої сировини.

Чому какао-масло таке важливе

Саме натуральне какао-масло робить шоколад ніжним і дозволяє йому буквально танути в роті.

Воно починає плавитися приблизно при температурі людського тіла, тому справжній шоколад швидко стає м’яким, але не залишає неприємної жирної плівки.

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Якщо ж після дегустації на губах і язику залишається відчуття воску чи жиру, це може свідчити про використання дешевих замінників.

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