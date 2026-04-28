Як відрізнити справжнє морозиво

Питання якості літніх десертів стає дедалі актуальнішим, адже за привабливим пакованням не завжди ховається натуральний склад. Нещодавно в Мережі набув популярності простий, але ефективний метод перевірки морозива на наявність справжнього молочного білка. Як розповідає видання «УНІАН», блогерка під ніком nutriellaa провела власний експеримент із продукцією п’яти відомих українських марок, щоб з’ясувати, хто з виробників справді використовує молоко.

Як проходив експеримент: оцет як індикатор якості

Для тестування було обрано п’ять зразків морозива, які часто можна зустріти на полицях супермаркетів:

«Розумний вибір»;

«Мілаша» (безлактозне);

«Хрещатик»;

«Київський пломбір»;

«Малюкам».

Суть методу полягає в хімічній реакції білка на кислоту. У склянках із теплою водою розчинили по ложці кожного виду десерту та додали оцет. У якісному продукті під дією оцтової кислоти молочний білок має згорнутися, утворюючи характерні пластівці або «крупу».

Результати виявилися неоднорідними. Чотири зразки — «Малюкам», «Київський пломбір», «Хрещатик» і «Мілаша» — успішно пройшли тест, продемонструвавши згортання білка. Це підтверджує наявність молочного компонента у складі.

Натомість зразок від торгової марки «Розумний вибір» показав зовсім іншу реакцію. Замість очікуваних пластівців у склянці утворилася лише густа піна. За словами блогерки, це свідчить про критично низький вміст молока або його повну відсутність у цьому продукті.

Тест на танення: як виявити пальмову олію

Окрім хімічної реакції, було проведено візуальну оцінку танення морозива на тарілках. Цей метод допомагає розпізнати наявність дешевих рослинних жирів, адже натуральний пломбір тане повільно, поступово перетворюючись на однорідну кремову масу. Продукт із рослинними жирами швидко втрачає форму, розтікається і виділяє водянисту рідину з пінистою структурою.

Найкращий результат у цьому етапі показало морозиво «Малюкам» — воно практично не виділило воду, що підтверджує його високу якість. Зразки «Хрещатик», «Київський пломбір» і «Мілаша» показали середній результат. Найгірші показники знову були у марки «Розумний вибір», де відокремилося найбільше водянистої рідини.

Головний орієнтир для покупця: маркування ДСТУ

Хоча домашні експерименти є наочними, найнадійнішим способом перевірки залишається вивчення паковання. В Україні діють державні стандарти, за номерами яких можна миттєво визначити склад продукту ще в магазині:

ДСТУ 4733:2007 — це знак найвищої якості. Таке маркування гарантує, що морозиво виготовлене винятково на основі натурального молока або вершків. Використання будь-яких рослинних жирів за цим стандартом суворо заборонено.

ДСТУ 4735:2007 — цей стандарт допускає заміну молочного жиру рослинним, зокрема пальмовою олією. Такий десерт формально не може вважатися справжнім молочним морозивом.

Таким чином, для отримання справжнього гастрономічного задоволення та користі експерти радять обирати продукт із маркуванням 4733 та уникати десертів, які під час танення перетворюються на пінисту воду.

