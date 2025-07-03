Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки ще в магазині: 4 найголовніші ознаки

Уважно читайте етикетку. Спочатку треба перевірити склад. У справжньому вершковому маслі має бути лише один основний інгредієнт — пастеризовані вершки. Допускається додавання солі, але жодних «рослинних жирів», «жирових компонентів» чи «емульгаторів» у натуральному продукті не повинно бути. Також звертайте увагу на жирність, справжнє масло має жирність не менше 72,5%. Якщо на упаковці вказано 60%, 50% чи нижче — це вже спред чи маргарин.

Перевірте назву продукту. У випадку з маслом назва має вагоме значення. Якщо ви бачите на упаковці написи типу «масляний продукт», «вершковий смак» або «масло селянське» без уточнення ДСТУ, це вже сигнал тривоги. Справжнє масло має маркування із назвою «Масло вершкове» згідно державного стандарту ДСТУ 4399:2005. Якщо цього позначення немає, ймовірно, ви маєте справу з підробкою.

Ціна не може бути занадто низькою. Якісне вершкове масло не може коштувати дешево, адже його виготовлення — це дорогий і трудомісткий процес. Якщо ціна продукту значно нижча за середню ринкову, є шанс, що перед вами спред або маргарин. Адже для отримання 1 кілограма справжнього вершкового масла потрібно близько 20 літрів молока.