Як відучити кота лазити на стіл: поради ветеринарів

Як відучити кота лазити на стіл

Котів природно тягне до високих місць, але їхня присутність на столах, особливо кухонних, створює значні незручності.

Перебування кота на поверхні, де готується їжа, є негігієнічним, адже він може переносити бактерії з лотка. Для самого кота це небезпечно, оскільки він може стрибнути на гарячу плиту, проковтнути токсичні залишки їжі або чистячі засоби.

На щастя, відучити кота від цієї шкідливої звички — це завдання, яке вимагає лише терпіння та послідовності у ваших діях.

Що радять ветериари, щоб відучити кота лазити на стіл.

Додайте на стіл відлякувальний засіб

Карати кота за стрибки не варто, оскільки це лише зіпсує ваші стосунки, але ви можете створити умови, які підтримають ваше дресирування.

Наклейте двосторонній скотч по краю стільниці або покладіть на неї гофровану алюмінієву фольгу — котам не подобається липке відчуття скотчу та неприємний звук фольги під лапами. Це створить у тварини негативну асоціацію зі стільницею.

Зробіть стіл непривабливим

Потрібно зробити саму стільницю менш привабливою. Погані звички важко викорінити, особливо якщо ви ненароком заохочували цю поведінку, залишаючи на поверхні миску з їжею, дозволяючи пити з-під крана або розкидаючи крихти.

Переконайтеся, що ваша стільниця ідеально чиста і на ній немає ніяких ласощів чи корму. Якщо кіт постійно знаходить там їжу, він і далі її шукатиме. Якщо ж проблема в крані, подумайте про придбання фонтанчика з проточною водою, яка задовольнить потребу кота у воді в більш придатному місці.

Дресирування за допомогою позитивного підкріплення

Для ефективного навчання дуже корисно почати дресирування за допомогою клікера. Коти найкраще реагують на заохочення, а не на покарання. Кклікер — це маленький пристрій, який видає короткий клацаючий звук, що допомагає замінити небажані звички на хороші. Спочатку навчіть кота: як тільки він чує клацання (клік), він одразу отримує ласощі, так тварина швидко зрозуміє, що звук клікера означає щось приємне (винагороду).

Коли цей зв’язок встановлено, використовуйте клікер для закріплення хорошої поведінки. Тепер ви можете чітко показати коту, що саме ви вважаєте правильним. якщо кіт сидить на підлозі, на своєму дереві або на будь-якій дозволеній полиці (але не на кухонній стільниці), клацніть і дайте йому ласощі. тварина зрозуміє, що залишатися в цих місцях вигідно, і буде обирати їх, щоб отримати заохочення.

Запропонуйте коту альтернативи

і нарешті, навчіть свого кота використовувати альтернативи. Щоб відучити тварину від стільниці, потрібно запропонувати їй відповідні місця. У вас має бути котяче дерево або вежа для лазіння, щоб задовольнити його природну потребу підійматися вгору. Використовуйте ці меблі, щоб навчити кота стрибати туди самостійно. Обов’язково винагороджуйте таку поведінку, незалежно від того, чи заохочуєте ви його, чи бачите, як він користується деревом сам. Ці тренувальні вправи навчають вашого кота, що стільниця — це погане місце для лазіння, а котяче дерево — це саме те, що треба.