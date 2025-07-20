Як вода з медом зранку вплине на здоров'я: ви здивуєтеся

Мед. / © Pixabay

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Тепла вода з медом - це не просто вода, що змішана з натуральним медом, вона може покращити здоров’я. Додавання однієї чайної ложки меду до склянки води вранці може полегшити біль у горлі, забезпечити енергією, контролювати апетит тощо.

Детальніше про властивості медової води, у матеріалі Verywell Health.

Полегшує біль у горлі

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Поєднання меду та теплої води може допомогти полегшити біль у горлі та контролювати кашель. Науковці наголошують, що не варто давати мед дітям віком до 1 року.

Підвищить енергію

Мед – це вуглевод, що складається з фруктози та глюкози. Обидва є простими цукрами, які організм може використовувати як швидке джерело енергії.

Забезпечує водний баланс

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Змішування води та натуральних цукрів з меду може допомогти підтримувати водний баланс. Не варто забувати, що гідратація є важливою для підтримки енергії, функції мозку та загального здоров'я.

Підтримує травлення

Мед має пребіотичні властивості, які сприяють утворенню корисних кишкових бактерій. Це може підтримувати баланс вашої травної системи. Мед також покращує регулярне випорожнення та зменшувати ризик запорів.

Містить антиоксиданти

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Мед містить антиоксиданти – природні сполуки, які захищають ваші клітини від пошкодження. Антиоксиданти можуть підтримують імунну систему та зменшують запалення в організмі.

Допомагає боротися з інфекціями

Мед має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, які можуть допомогти в боротьбі з інфекціями. Деякі дослідження показали, що мед може знищувати стійкі до антибіотиків бактерії, такі як - метицилін-резистентний золотистий стафілокок та кишкова паличка.

Як включити медову воду у свій раціон

Ви можете пити медову воду будь-коли. Однак, якщо ви хочете отримати заряд енергії, то краще пити її вранці, перед тренуванням або вдень, якщо ви відчуваєте млявість. Деякі люди п'ють медову воду перед сном, щоб заспокоїти розлад шлунка або полегшити кашель.

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