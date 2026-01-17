Як впливають на психіку підлітків соцмережі та онлайн-ігри: несподіваний висновок дослідників

Підлітки багато часу проводять у соцмережах / © pixabay.com

Згідно з масштабним дослідженням, час, проведений перед екраном ігор або в соціальних мережах, не викликає проблем з психічним здоров’ям у підлітків.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники з Манчестерського університету спостерігали за 25 000 дітей віком від 11 до 14 років протягом трьох шкільних років, відстежуючи їхні звички в соціальних мережах, частоту ігор та емоційні труднощі, про які вони повідомляли, щоб з’ясувати, чи справді використання технологій передбачає подальші проблеми з психічним здоров’ям.

Учасників запитали, скільки часу у звичайний будній день протягом навчального року вони проводять у TikTok, Instagram, Snapchat та інших соціальних мережах, або грають у ігри. Їм також ставили запитання про їхні почуття, настрій та психічне здоров’я загалом.

Дослідження не виявило жодних доказів того, що інтенсивніше використання соціальних мереж або частіші ігри посилювали симптоми тривоги чи депресії у підлітків.

Автори виявили, що збільшення використання соціальних мереж дівчатками та хлопчиками з 8-го по 9-й клас та з 9-го по 10-й клас не мало жодного негативного впливу на їхнє психічне здоров’я наступного року. Більше часу, проведеного за іграми, також не мало жодного негативного впливу на психічне здоров’я учнів.

«Ми знаємо, що сім’ї хвилюються, але наші результати не підтверджують ідею про те, що просте проведення часу в соціальних мережах чи іграх призводить до проблем з психічним здоров’ям — історія набагато складніша», — сказав провідний автор дослідження, доктор Ціці Ченг.

У дослідженні, опублікованому в журналі «Journal of Public Health», також вивчалося, чи впливає те, як учні використовують соціальні мережі.

Учасників запитали, скільки часу вони витрачають на спілкування з іншими, публікацію історій, фотографій та відео, перегляд стрічок, профілів або гортання фотографій та історій. Вчені виявили, що активне спілкування в соціальних мережах або пасивне гортання стрічок, схоже, не призводять до проблем з психічним здоров’ям.

Автори наголосили, що ці висновки не означають, що онлайн-досвід нешкідливий. Образливі повідомлення, онлайн-тиск та екстремальний контент можуть мати негативний вплив на самопочуття, але зосередження лише на екранному часі не є корисним, сказали вони.

«Наші результати показують, що вибір молодих людей щодо соціальних мереж та ігор може формуватися під їхнім самопочуттям, але не обов’язково навпаки», — сказав професор Ніл Хамфрі, співавтор дослідження.

Дослідники наголошують, що замість того, щоб звинувачувати технології, потрібно звертати увагу на те, що молоді люди роблять в Інтернеті, з ким вони спілкуються та яку підтримку вони відчувають у своєму повсякденному житті.

Нагадаємо, недавнє дослідження виявило, що відеоігри можуть мати сильніший вплив на розвиток розумових навичок, ніж звичайні настільні ігри, зокрема навіть шахи.