Як врятувати домашнього улюбленця від холоду: лайфгаки для котів і собак у квартирі без опалення
Відсутність опалення в квартирі може бути серйозною загрозою для здоров’я котів і собак, особливо для літніх, маленьких або короткошерстих тварин.
Про те, як захистити улюбленців від переохолодження, розповів The Page кандидат ветеринарних наук і експерт компанії Royal Canin Олександр Айшпур.
Як облаштувати тепле місце для тварини
Найбільші втрати тепла відбуваються через контакт з холодною підлогою, тому правильно організоване місце для сну — це перший і ключовий крок.
Експерт радить:
Підняти лежанку від підлоги — використовуйте пуф, дерев’яний піддон або хоча б картон/пінопласт.
Принцип «теплового бутерброда» — кілька шарів пледів, флісу або рушників утримують тепло набагато ефективніше.
Розташування — тримайте лежанку подалі від вікон, дверей та балконів, уникаючи протягів, але ближче до власника, щоб тварина не шукала тепло сама.
Одяг для домашніх тварин у холодному приміщенні
Навіть тварини, які зазвичай не люблять одяг, у холодній квартирі можуть потребувати додаткового захисту.
Для собак у приміщенні підійдуть флісові светри або попони, а на прогулянках — жилетки й комбінезони.
Для котів, особливо сфінксів і короткошерстих порід, ефективні теплі жилети. Якщо кіт відмовляється носити одяг, створіть для нього «теплий будиночок» — коробку з ковдрами, де він зігрівається власним теплом.
Харчування для підтримки тепла
У холоді організм тварини витрачає більше енергії на обігрів. Це варто враховувати під час годування:
За необхідності збільште калорійність раціону на 10–15% після консультації з ветеринаром.
Подавайте вологий корм трохи підігрітим, але не гарячим.
Забезпечте постійний доступ до води кімнатної температури (не нижче +20 °C), оскільки холодна вода може зашкодити травленню та імунітету.
Ознаки переохолодження
Важливо уникати відкритого вогню та електрообігрівачів без нагляду — це ризик пожежі, опіків або перегріву. Не залишайте тварин надовго біля електрогрілок.
Симптоми, за яких потрібно негайно звертатися до ветеринара:
постійне тремтіння;
млявість, апатія;
холодні лапи та вуха;
бліді або сіруваті ясна.
Ці поради стануть практичним алгоритмом дій для власників домашніх тварин, особливо в містах із нестабільним опаленням або прифронтових регіонах. Своєчасна турбота допоможе зберегти здоров’я улюбленців, уникнути хвороб і додаткових витрат на лікування в умовах зими та війни.