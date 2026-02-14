Як врятувати домашнього улюбленця від холоду: лайфгаки для котів і собак у квартирі без опалення

Як зігріти домашніх улюбленців без опалення / © pexels.com

Про те, як захистити улюбленців від переохолодження, розповів The Page кандидат ветеринарних наук і експерт компанії Royal Canin Олександр Айшпур.

Як облаштувати тепле місце для тварини

Найбільші втрати тепла відбуваються через контакт з холодною підлогою, тому правильно організоване місце для сну — це перший і ключовий крок.

Експерт радить:

Підняти лежанку від підлоги — використовуйте пуф, дерев’яний піддон або хоча б картон/пінопласт.

Принцип «теплового бутерброда» — кілька шарів пледів, флісу або рушників утримують тепло набагато ефективніше.

Розташування — тримайте лежанку подалі від вікон, дверей та балконів, уникаючи протягів, але ближче до власника, щоб тварина не шукала тепло сама.

Одяг для домашніх тварин у холодному приміщенні

Навіть тварини, які зазвичай не люблять одяг, у холодній квартирі можуть потребувати додаткового захисту.

Для собак у приміщенні підійдуть флісові светри або попони, а на прогулянках — жилетки й комбінезони.

Для котів, особливо сфінксів і короткошерстих порід, ефективні теплі жилети. Якщо кіт відмовляється носити одяг, створіть для нього «теплий будиночок» — коробку з ковдрами, де він зігрівається власним теплом.

Харчування для підтримки тепла

У холоді організм тварини витрачає більше енергії на обігрів. Це варто враховувати під час годування:

За необхідності збільште калорійність раціону на 10–15% після консультації з ветеринаром.

Подавайте вологий корм трохи підігрітим, але не гарячим.

Забезпечте постійний доступ до води кімнатної температури (не нижче +20 °C), оскільки холодна вода може зашкодити травленню та імунітету.

Ознаки переохолодження

Важливо уникати відкритого вогню та електрообігрівачів без нагляду — це ризик пожежі, опіків або перегріву. Не залишайте тварин надовго біля електрогрілок.

Симптоми, за яких потрібно негайно звертатися до ветеринара:

постійне тремтіння;

млявість, апатія;

холодні лапи та вуха;

бліді або сіруваті ясна.

Ці поради стануть практичним алгоритмом дій для власників домашніх тварин, особливо в містах із нестабільним опаленням або прифронтових регіонах. Своєчасна турбота допоможе зберегти здоров’я улюбленців, уникнути хвороб і додаткових витрат на лікування в умовах зими та війни.