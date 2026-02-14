ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Як врятувати домашнього улюбленця від холоду: лайфгаки для котів і собак у квартирі без опалення

Відсутність опалення в квартирі може бути серйозною загрозою для здоров’я котів і собак, особливо для літніх, маленьких або короткошерстих тварин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зігріти домашніх улюбленців без опалення

Як зігріти домашніх улюбленців без опалення / © pexels.com

Про те, як захистити улюбленців від переохолодження, розповів The Page кандидат ветеринарних наук і експерт компанії Royal Canin Олександр Айшпур.

Як облаштувати тепле місце для тварини

Найбільші втрати тепла відбуваються через контакт з холодною підлогою, тому правильно організоване місце для сну — це перший і ключовий крок.

Експерт радить:

  • Підняти лежанку від підлоги — використовуйте пуф, дерев’яний піддон або хоча б картон/пінопласт.

  • Принцип «теплового бутерброда» — кілька шарів пледів, флісу або рушників утримують тепло набагато ефективніше.

  • Розташування — тримайте лежанку подалі від вікон, дверей та балконів, уникаючи протягів, але ближче до власника, щоб тварина не шукала тепло сама.

Одяг для домашніх тварин у холодному приміщенні

Навіть тварини, які зазвичай не люблять одяг, у холодній квартирі можуть потребувати додаткового захисту.

Для собак у приміщенні підійдуть флісові светри або попони, а на прогулянках — жилетки й комбінезони.

Для котів, особливо сфінксів і короткошерстих порід, ефективні теплі жилети. Якщо кіт відмовляється носити одяг, створіть для нього «теплий будиночок» — коробку з ковдрами, де він зігрівається власним теплом.

Харчування для підтримки тепла

У холоді організм тварини витрачає більше енергії на обігрів. Це варто враховувати під час годування:

  • За необхідності збільште калорійність раціону на 10–15% після консультації з ветеринаром.

  • Подавайте вологий корм трохи підігрітим, але не гарячим.

  • Забезпечте постійний доступ до води кімнатної температури (не нижче +20 °C), оскільки холодна вода може зашкодити травленню та імунітету.

Ознаки переохолодження

Важливо уникати відкритого вогню та електрообігрівачів без нагляду — це ризик пожежі, опіків або перегріву. Не залишайте тварин надовго біля електрогрілок.

Симптоми, за яких потрібно негайно звертатися до ветеринара:

  • постійне тремтіння;

  • млявість, апатія;

  • холодні лапи та вуха;

  • бліді або сіруваті ясна.

Ці поради стануть практичним алгоритмом дій для власників домашніх тварин, особливо в містах із нестабільним опаленням або прифронтових регіонах. Своєчасна турбота допоможе зберегти здоров’я улюбленців, уникнути хвороб і додаткових витрат на лікування в умовах зими та війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie