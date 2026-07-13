Як врятувати город і сад під час спеки: 8 порад від експертів, які допоможуть зберегти рослини

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Високі температури швидко висушують ґрунт, послаблюють рослини та можуть зіпсувати навіть доглянуті газони. Водночас фахівці запевняють, що декілька простих прийомів допоможуть пережити спекотний період без значних втрат.

Експерт із садівництва та автор книги The Easy Garden Майкл Гріффітс поділився рекомендаціями, які допоможуть зберегти здоров’я рослин навіть під час тривалої спеки, передає dailymail.

Поливайте у належну пору

Одне з головних правил — не поливати рослини вдень, коли сонце найактивніше.

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Найкращий час для поливу:

рано-вранці;

після заходу сонця.

У цей період вода випаровується значно повільніше, а коріння встигає отримати достатньо вологи.

Експерт також радить рідше, але рясніше поливати рослини. Такий підхід стимулює розвиток глибокої кореневої системи, яка краще переносить посуху.

Захищайте рослини від палючого сонця

Не всі культури однаково добре переносять спеку. Особливо це стосується:

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молодих саджанців;

нещодавно висаджених кущів;

квітів у горщиках;

рослин у неглазурованих глиняних ємностях.

У найспекотніші години дня їм варто забезпечити тимчасове затінення за допомогою:

агроволокна;

затінювальної сітки;

садових парасоль;

інших контейнерів або конструкцій.

Майкл Гріффітс також рекомендує незвичний спосіб порятунку кімнатних і контейнерних рослин. За його словами, горщик можна приблизно на годину поставити у відро чи іншу ємність із водою.

«Коли бульбашки перестануть виходити, це означає, що ґрунт повністю наситився вологою. Після цього дістаньте горщик, дайте воді стекти — і рослина буде добре зволожена, а не лише мокра зверху», — пояснює експерт.

Не скошуйте газон «під нуль»

У спеку газон також потребує особливого догляду.

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Фахівці радять:

косити траву регулярно, але потроху;

залишати її трохи вищою, ніж зазвичай;

не працювати газонокосаркою в обідню спеку.

Довша трава краще затримує вологу та захищає коріння від перегрівання.

Якщо газон пожовтів через спеку, не варто панікувати. Це природна реакція на посуху, і після дощів здорове покриття зазвичай швидко відновлюється.

Тим, хто хоче зберегти насичений зелений колір, експерти рекомендують один глибокий полив на тиждень замість частого поверхневого зволоження.

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Використовуйте мульчу

Шар мульчі допомагає не лише довше утримувати воду в ґрунті та зменшити випаровування, а й стримувати зростання бур’янів та захищати коріння від перегрівання.

Для мульчування підійдуть:

кора дерев;

компост;

перепрілий гній;

декоративний гравій.

Обережніше з добривами

Під час сильної спеки внесення добрив може більше нашкодити, ніж допомогти.

За словами Майкла Гріффітса, якщо ґрунт пересох або рослина вже страждає від нестачі води, концентровані добрива можуть буквально «обпалити» коріння.

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Тому перед підживленням необхідно добре полити землю та не перевищувати рекомендовані дози.

Видаляйте зів’ялі квіти

Регулярне обрізання сухих суцвіть допомагає рослинам не витрачати сили на формування насіння й стимулює повторне цвітіння.

Особливо це стосується:

троянд;

жоржин;

люпинів;

півоній;

космеї;

шавлії.

Інший експерт із садівництва Джиммі Енглезо радить використовувати чистий секатор і зрізати квіти трохи вище нової бруньки або листка.

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За його словами, таку процедуру краще проводити вранці або ввечері, коли рослини не перебувають під додатковим стресом через високу температуру.

Не забувайте про мангал

У спекотний сезон варто подбати не лише про рослини, а й про садове обладнання.

Експерти рекомендують також очищати решітки після кожного використання, перевіряти газові з’єднання або ємності для вугілля та прибирати сухе листя й сміття навколо зони барбекю.

Це не лише подовжить термін служби обладнання, а й зменшить ризик займання.

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Контролюйте появу шкідників

Спекотна й суха погода створює сприятливі умови для розвитку:

попелиці;

павутинного кліща;

мурах;

слимаків;

равликів.

Фахівці радять регулярно оглядати рослини, щоб виявити проблему на ранній стадії.

Також варто залучати природних ворогів шкідників, наприклад, сонечок, які ефективно знищують попелицю. Це дозволяє менше використовувати хімічні препарати.

Якщо на газоні з’явилися мурашники, експерти рекомендують у суху погоду акуратно змітати насипаний ґрунт мітлою, а в разі повторної появи комах застосовувати спеціальні засоби для їх відлякування.

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Нагадаємо, слимаки та равлики можуть швидко зіпсувати сад, але у боротьбі з ними не радимо використовувати агресивні хімічні засоби.

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