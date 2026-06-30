Як врятувати город від екстремальної спеки: полийте овочеві культури цим розчином

Чим поливати город у спеку / © www.freepik.com/free-photo

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Тривала спека стає серйозним випробуванням для овочевих культур. Коли температура повітря перевищує +30…+35 °C, рослини починають втрачати вологу значно швидше, ніж можуть її засвоїти. У результаті листя в’яне, зав’язі осипаються, плоди припиняють рости, а врожайність помітно знижується. Проте досвідчені городники знають простий спосіб допомогти рослинам пережити екстремальну спеку без значних втрат. Одним із найефективніших засобів вважається слабкий розчин гумату калію. Він допомагає рослинам легше переносити високі температури, стимулює розвиток кореневої системи, покращує засвоєння поживних речовин і підвищує стійкість до стресових умов.

Чому гумат калію настільки корисний

Гумати — це природні органічні речовини, отримані з торфу або бурого вугілля. Вони не є добривом у звичному розумінні, але значно покращують роботу кореневої системи та активізують природні процеси росту.

Після оброблення рослини:

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легше витримують тривалу спеку;

швидше відновлюються після перегріву;

краще утримують вологу в тканинах;

активніше формують нові зав’язі;

дають більші та соковитіші плоди.

Особливо добре така підживка діє на томати, огірки, перець, баклажани, кабачки та капусту.

Як правильно приготувати розчин

Для поливу достатньо розвести гумат калію згідно з рекомендацією виробника, оскільки концентрація різних препаратів може відрізнятися. Зазвичай використовують невелику кількість концентрату на 10 літрів теплої відстояної води.

Поливати необхідно лише по добре зволоженому ґрунту. Якщо земля пересохла, спочатку пролийте її звичайною водою, а через 30-60 хвилин використайте розчин гумату.

Найкращий час — рано-вранці або після заходу сонця, коли ґрунт уже не перегрітий. У денну спеку проводити полив не варто. Краплі води швидко випаровуються, а коренева система отримує температурний стрес.

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Таку обробку достатньо проводити один раз на 10-14 днів навіть під час сильної спеки.

Що ще допоможе врятувати рослини

Самого підживлення недостатньо, якщо не створити овочам комфортні умови.

Щоб город легше переніс спеку:

мульчуйте грядки соломою, скошеною травою або компостом шаром 5-8 сантиметрів;

поливайте рідше, але рясніше, щоб вода проникала глибоко до коріння;

у період аномальної спеки використовуйте затінювальну сітку для перцю, огірків та молодої розсади;

регулярно розпушуйте ґрунт після поливу, щоб зменшити випаровування вологи;

видаляйте бур’яни, які відбирають у культурних рослин воду та поживні речовини.

Яких помилок варто уникати

У спеку багато городників припускаються однакових помилок, через які рослини страждають ще більше.

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Не варто поливати крижаною водою зі свердловини, адже різкий перепад температур може пошкодити коріння. Також небажано вносити великі дози азотних добрив — вони стимулюють зростання листя, але послаблюють рослину під час високих температур.

Ще одна поширена помилка — щоденний поверхневий полив. Через нього коріння починає розвиватися біля поверхні, де ґрунт пересихає найшвидше.

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