Картопля / © pexels.com

Реклама

Дротяник може прогризати бульби картоплі та пошкоджувати кореневу систему рослин, а колорадський жук — швидко знищувати листя.

Як врятувати майбутній урожай «Суспільне» розповіли аграрії.

Дротяник — це личинка жука-ковалика, яка живе у ґрунті та може пошкоджувати картоплю і кореневу систему інших культур. Личинка може бути червоного кольору, а якщо вона молода — білого. Коли шкідник пошкоджує картоплю, то зовні на бульбі зазвичай видно невелику цятку.

Реклама

Як боротися з дротяником

За словами аграрія Віктора Рибалка, життєвий цикл дротяника може тривати до чотирьох років, тому після знищення популяція відновлюється повільно.

«Дротяник у стадії личинки може перебувати дуже тривалий час. Тому, якщо шкідник розмножився на полі чи городі, він починає завдавати шкоди культурам. Водночас після знищення популяція відновлюється повільно — значно довше, ніж у багатьох інших комах. За рік вона не відновиться, тому не потребує регулярного контролю», — пояснив фахівець.

Для боротьби зі шкідником використовують ґрунтові інсектициди, які вносять під час посадки картоплі або під час підгортання. Повністю позбутися дротяника без хімічних засобів складно, однак можна зменшити його кількість за допомогою пасток.

Як боротися з колорадським жуком

«Щоб контролювати колорадського жука, насамперед протруюємо саме насіння препаратами на основі тіаметоксаму або імідаклоприду. Потім упродовж сезону проводимо ще одну обробку сучасними інсектицидами. За умови правильного використання і дотримання норм цих двох обробок достатньо, щоб повністю контролювати колорадського жука», — сказав він.

Реклама

Також важливо не пропустити потрібну фазу розвитку шкідника. Не варто чекати, поки з’явиться перший жук. Обробку варто здійснювати тоді, коли він уже починає відкладати личинки — тоді це дає результат.

Зокрема, застосовують препарати із діючою речовиною фіпроніл.

Раніше ми писали про те, коли садити картоплю, щоб вона добре зійшла і дала великий урожай. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів