Як врятувати кімнатні рослини від літньої спеки та опіків листя

Кімнатні рослини / © Unsplash

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Багато власників кімнатних рослин вважають, що найбільшу небезпеку для них становить нестача світла. Однак влітку проблемою може стати його надлишок. Через прямі сонячні промені, які проходять крізь віконне скло, листя рослин здатне отримувати опіки та втрачати вологу.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Прозоре скло підсилює дію сонячного світла. Особливо часто це відбувається на підвіконнях, що виходять на південний або західний бік, де сонце залишається інтенсивним протягом тривалого часу. Водночас ризик пошкодження не обмежується лише такими вікнами — сонячні промені можуть змінювати своє положення впродовж дня та потрапляти на рослини в різних частинах будинку.

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Додатковою проблемою стає мінлива погода. Хмарний ранок може створити враження, що рослині нічого не загрожує, але після появи яскравого сонця ситуація швидко змінюється. За словами експертки з інтер’єрів Кейт О’Браєн, нестабільне або надмірне освітлення здатне призводити до опіків листя, зневоднення та затримки росту рослин. Вона зазначає, що інтенсивність світла може суттєво змінюватися протягом дня, впливаючи на стан рослин та особливості їхнього розвитку.

Щоб знизити ризик пошкодження кімнатних рослин, експерти радять контролювати кількість світла за допомогою жалюзі. Вранці та ввечері їх рекомендують повністю відкривати, щоб рослини отримували достатньо природного освітлення. Натомість у години, коли сонце стає найактивнішим, варто змінювати нахил ламелей, аби вони розсіювали прямі промені, не перекриваючи світло повністю.

За словами Кейт О’Браєн, таке регулювання допомагає створити м’якше освітлення та зменшити ризик опіків і в’янення листя. Крім того, це дозволяє підтримувати більш рівномірні умови освітлення в кімнаті, що сприятливо впливає на стан кімнатних рослин.

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