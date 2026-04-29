Як врятувати клавіатуру після пролитої рідини: прості та дієві методи очищення

Як почистити клавіатуру від рідини / © Unsplash

Реклама

Під час роботи ми нерідко можемо щось перекусити чи запити їжу. І все це, ясна річ, над клавіатурою ноутбука чи комп’ютера. Якщо ви випадково розлили воду чи іншу рідину на клавіатуру, розповідаємо, як її почистити.

Порадами ділиться Storinka.

Як почистити клавіатуру від рідини

Інколи через наші випадковості може страждати клавіатура ноутбука. Якщо ви розлили чай або сік на клавіатуру, її потрібно відразу почистити, аби цукор не склеїв кнопки та внутрішні контакти.

Реклама

Насамперед, відключіть клавіатуру від мережі та протріть її сухими серветками. Вони вберуть вологу з поверхні. Переверніть клавіатуру, аби з неї витікала рідина. Все зайве протирайте сухими серветками.

Між кнопками можна використовувати тканину чи ватяні палички. Пройдіться ними по кожному ряду кнопок, аби зібрати всю вологу.

Якщо на клавіатурі вже з’явилися стійкі плями, спробуйте відтерти їх спиртовою серветкою чи ватяною паличкою зі спиртом. Не використовуйте забагато спирту, адже це може стерти літери на клавішах чи пошкодити клавіатуру. Після того, як вдасться все протерти, залишіть клавіатуру на годину-дві, аби вона висохла.

Аби вигнати зайву вологу з клавіатури, можна також використати балончик зі стисненим повітрям. Продуйте клавіатуру з усіх боків, доки не вийде рідина. Цей метод найкращий для прибирання дрібних крапель. Після цього протріть клавіатуру сухою тканиною.

Реклама

Найкраще — дбати про клавіатуру заздалегідь. Купіть на неї чохол чи силіконову накладку від пилу та води. Також намагайтеся не їсти над ноутбуком чи комп’ютером.

Як іще можна чистити клавіатуру: поради

Одним із поширених та справді ефективних способів очищення клавіатури є слайм. Це спеціальна м’яка та липка «ганчірка», яка вбирає пил і залишки їжі з клавіатури. Коштує такий слайм недорого. Однак не використовуйте дитячі слайми для чищення клавіатури. Очищувальну желейну масу потрібно притиснути до клавіатури, а потім дістати все зайве з-поміж клавіш.

Для чищення між кнопками клавіатури можна використати щітку з м’яким ворсом — це може бути зубна щіточка, монопучки чи пензлики для малювання. Вони дуже добре прибирають пил з клавіатури. Ми ділилися, як ефективно почистити ноутбук від бруду та пилу.

Для просунутих користувачів ПК є варіант розбирання клавіатури та поглибленого чищення. Використовуйте спеціальний пластиковий ключ (пулер) для зняття кнопок.

Реклама

Після того, як клавіші зняті, їх можна промити в теплій мильній воді та ретельно просушити, а корпус клавіатури протерти спиртовою серветкою. Не забудьте сфотографувати розкладку клавіатури, аби потім не було проблем.

Новини партнерів