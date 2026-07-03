Як врятуватися від спеки без кондиціонера: коли потрібно зачиняти вікна, щоб вдома було прохолодніше

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У спекотні дні зберегти прохолоду в оселі можна без кондиціонера, якщо вчасно закривати вікна та штори. Це варто робити ще до того, як сонце почне активно нагрівати скло, адже це допомагає знизити температуру в приміщенні на кілька градусів.

Про це повідомило видання Interia Kobieta.

Найкращий час для зачинення вікон, що виходять на південь, — між 8:00 та 9:00 ранку. Якщо вікна розташовані зі східного боку, їх варто закривати приблизно від 6:00 до 8:00, а західні — до 10:00–11:00, ще до того, як на них почнуть падати прямі сонячні промені. Якщо прогнозують спеку понад 30°C, рекомендують зранку закрити всі вікна, які освітлює сонце.

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Причина полягає в тому, що сонячне світло, проходячи крізь скло, нагріває підлогу, стіни та меблі, які потім ще довго віддають тепло. Якщо опустити жалюзі або закрити щільні штори заздалегідь, значна частина сонячної енергії не потрапить усередину.

Найбільше від перегрівання страждають квартири з великими вікнами, особливо якщо вони виходять на південь або захід. Через незатінене скло в приміщення може надходити кілька сотень ват теплової енергії, що прискорює нагрівання кімнат.

Найкращий захист забезпечують зовнішні жалюзі, які не дозволяють сонячним променям нагрівати скло. Якщо їх немає, ефективною альтернативою можуть стати термоізоляційні жалюзі або щільні штори блекаут. Легкі прозорі фіранки значно гірше стримують тепло. За відсутності спеціальних засобів можна тимчасово закрити вікно щільною тканиною або ковдрою.

Провітрювати квартиру рекомендують лише тоді, коли надворі прохолодніше, ніж у приміщенні: рано-вранці, пізно ввечері або вночі. Після цього вікна слід знову зачинити. Постійно тримати їх відкритими в розпал спеки не варто, адже гаряче повітря лише ще більше нагріває житло.

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Додатково допоможуть зменшити температуру прості побутові звички: вимикати непотрібні електроприлади, не користуватися духовкою в найспекотніші години, обмежити яскраве освітлення, зачиняти двері до найтепліших кімнат і використовувати вентилятор разом із ємністю з льодом або замороженою пляшкою води.

Також варто еревіряти прогноз погоди напередодні. Якщо очікується сильна спека, після ранкового провітрювання варто одразу закрити штори або жалюзі, щоб зберегти прохолоду в оселі якомога довше.

Нагадаємо, коли температура вночі не знижується, заснути буває складно. Водночас кілька простих змін у спальні можуть помітно зменшити відчуття спеки без дорогого ремонту чи встановлення складних систем охолодження. Раніше ми розповідали про сім способів, які допомагають зробити спальню комфортнішою у спекотні літні ночі.

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