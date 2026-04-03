Макарони / © pixabay.com

Реклама

Злиплі макарони можуть зіпсувати будь-яку страву. Щоб цього уникнути, варто знати про деякі хитрощі, завдяки яким макарони не будуть злипатися.

Макарони злипаються через крохмаль, який може бути в деяких сортах макаронів. Під час відварювання він змішується з водою та може утворювати навіть клейку речовину.

Часто це трапляється, якщо макаронів більше, ніж води. Тоді замість смачної пасти може утворити суцільна липка маса.

Реклама

Як розігріти макарони, які злиплися

У такій ситуації важливо не використовувати мікрохвильовку, адже вона лише погіршить стан страви. Краще закип’ятіть воду та залийте нею макарони.

Потім поставте каструлю на плиту. Коли вода знову закипить, обережно почніть перемішувати макарони. Уже за 20-40 секунд вони розділяться та матимуть вигляд щойно приготованої страви.

Що робити, щоб макарони не злипались

Щоб макарони не злипались, їх потрібно додавати до киплячої води, інакше структура макаронів буде розм’якшуватися нерівномірно, що може призвести до злипання.

Також не потрібно використовувати багато води — оптимальне співвідношення становить близько 1,5 літра води на 100 г макаронів. Так буде достатньо місця для приготування та мінімальний ризик злипання.

Реклама

Під час варіння макаронів також важливо не забувати помішувати макарони, насамперед перші кілька хвилин приготування. Таким чином ви контролюватимете ситуацію.

Ще одним важливим пунктом є правильна кількість солі — це близько 7-10 г на 100 г макаронів.

Крім цього, потрібно не переварити пасту. Дотримуйтесь часу, вказаного на упаковці та постійно перевіряйте макарони на м’якість.

Раніше ми писали, як правильно готувати пасту. Більше про це читайте у новині.