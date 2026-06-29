Як врятувати огірки у спеку: коли поливати, чим підживити, як захистити від хвороб та шкідників

Догляд за огірками у спеку

Реклама

Спекотна літня погода із температурою вище +30°C або навіть +40°C є серйозним випробуванням для городини. Особливо сильно від екстремального тепла страждають огірки, які потребують особливого підходу до поливу, захисту від шкідників та живлення.

Щоб зберегти врожай і допомогти рослинам пережити температурний стрес, необхідно дотримуватися кількох важливих правил догляду.

Як захистити огірки від павутинного кліща та тріпсів: правила профілактики

Суха та спекотна погода — це ідеальні умови для стрімкого розмноження небезпечних шкідників, зокрема павутинного кліща та тріпсів. За температури повітря вище +30°C нове покоління кліщів вилуплюється з яєць і стає здатним відкладати наступне потомство всього за 3–4 дні.

Реклама

Навіть якщо листя огірків виглядає чистим, профілактичну обробку слід провести обов’язково. Боротися з масовим ураженням значно важче, ніж попередити його.

Для обробки експерти радять використовувати ефективні біологічні засоби, такі як Фітоверм або Актоцит. Вони мають короткий термін очікування — збирати та споживати огірки можна вже за два дні після обприскування. Якщо листя рослини вже почало скручуватися через діяльність кліща, краще застосувати Актоцит.

Жоден із цих біопрепаратів не знищує яйця шкідника, оскільки вони захищені щільною оболонкою. Тому рівно за 5 днів після першого обприскування необхідно провести повторну обробку. Якщо запізнитися хоча б на день, цикл розвитку кліща замкнеться, і він знову почне нищити плантацію.

Регулярний збір врожаю

У період спеки не можна допускати переростання огірків. Своєчасне зняття дозрілих плодів стимулює рослину до активного формування нових зав’язей. Окрім того, дорослі огірки, що занадто довго залишаються на батогах, забирають у куща дефіцитну вологу та поживні речовини, які зараз необхідні для виживання всієї рослини.

Реклама

Правильний полив огірків у спеку

Огірки дуже чутливі до режиму зволоження. Неправильний полив під час спеки може швидко занапастити кореневу систему.

Поливати огірки у спекотні дні краще частіше, але меншими порціями. Це дозволить уникнути пересихання землі та водночас не заллє коріння. Надмірна кількість води витісняє з ґрунту кисень. Коріння перестає дихати, слабшає і частково відмирає. У результаті виникає парадоксальна ситуація: земля навколо волога, а кущ усе одно в’яне, бо пошкоджений корінь не здатний вбирати воду.

Вода для поливу обов’язково має бути теплою (не менше +20…22°C). Процедуру проводять виключно рано-вранці або ввечері після 18:00. Денний полив призводить лише до миттєвого випаровування вологи та шкодить рослинам. Ідеальним рішенням для таких умов є крапельний полив.

Мульчування та затінення грядок з огірками

Захистити землю від перегріву, а листя від палючих сонячних променів допомагають перевірені агротехнічні прийоми.

Покриття ґрунту соломою, скошеною травою або підсушеною кропивою чудово утримує вологу. До речі, мульча зі свіжої жалкої кропиви допомагає додатково захистити грядку від слимаків, які уникають контакту з цією рослиною.

Використання спеціальної затіняючої сітки сірого або зеленого кольору знижує температуру на грядці на 5–10°C і створює м’який мікроклімат. Оптимальний рівень затінення для огірків становить 40–45%. Якщо взяти щільнішу сітку, батоги почнуть витягуватися від дефіциту світла, а кількість плодів різко зменшиться.

Підживлення огірків у спеку

У спеку понад +30…35°C коренева система рослин працює дуже слабо, тому більшість поживних речовин краще вносити шляхом обприскування по листу.

Калій є життєво необхідним під час цвітіння та плодоношення. Гострий дефіцит цього елемента проявляється сухою жовтенькою облямівкою на листі (крайовий опік), після чого плоди починають закручуватися і деформуватися.

Реклама

Для підживлення огірків калієм можна використовувати деревний попіл. Він підходить для слабокислих ґрунтів (на лужних ґрунтах його не використовують). Стакан попелу настоюють у 10 літрах води протягом 1–2 діб і виливають по 1 літру під кущ на попередньо зволожену землю.

Можна використовувати мінеральні добрива, наприклад, монофосфат калію або сульфат калію. Для кореневого внесення беруть 15 грамів на 10 літрів води, а для ефективнішого обприскування по листу — 10 грамів на 10 літрів води.

Антистресова підтримка огірків у спеку

Кальцій та бор захищають зав’язі від осипання та допомагають кущам витримувати високі температури. Зручно використовувати комплексний препарат Брексил кальцій (він уже містить бор) для листової обробки. Його вносять через 3–5 днів після калійного підживлення. Такий препарат можна поєднувати в одній баковій суміші разом із захисним біопрепаратом Фітоверм.

Коли температура наближається до позначки +40°C, підтримати імунітет огірків допоможуть обробки антистресантами: Епін, Циркон, Мегафол або Бурштунова кислота (2 грами на 10 літрів води, попередньо розчинивши в теплій воді).

Для профілактики хвороб та легкого підживлення використовують розчин 1 літра сироватки та 20 крапель йоду на 9 літрів води. Обприскування проводять по листу чергуючи з біофунгіцидами (наприклад, Фітоспорин або Триходермін).

Під час сильної спеки суворо заборонено підживлювати огірки концентрованими органічними настоями — травою-броділкою, курячим послідом або коров’яком. У перегрітій землі така органіка починає активно бродити з виділенням агресивних газів, що призводить до опіків коріння та миттєвого в’янення куща. Застосування азотних органічних добрив слід відкласти до моменту, коли температура повітря впаде нижче +25°C.

Реклама

Новини партнерів