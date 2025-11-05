Як врятувати сад від зими: експерти назвали 4 прості, але ефективні кроки

Осінній сад / © unsplash.com

Реклама

Сувора осіння й зимова погода здатна миттєво звести нанівець усі результати літньої праці садівників. Тому зараз — найкращий час, щоб убезпечити свій сад.

Про це повідомило видання Express.

Експерти поділилися чотирма найефективнішими способами підготовки ділянки до холодів, які допоможуть уберегти рослини, меблі та інші елементи від шкоди, спричиненої вітром і зливами.

Реклама

Захистіть рослини від холоду та поривів вітру

Після періоду активного росту більшості рослин потрібен надійний захист. Найкраще рішення — створити природний бар’єр: паркан, живопліт або навіть стіну, які зменшують силу вітру та стабілізують мікроклімат.

Додатково можна накрити кущі й дерева садовою сіткою з міцного матеріалу. Якщо рослини неможливо перенести або укрити, перед зимою їх варто підрізати, видаливши сухі чи пошкоджені гілки. Це знизить ризик хвороб і полегшить зимівлю.

Сховайте або закріпіть садові меблі

Легкі пластикові меблі — перші жертви сильного вітру. Найкраще занести їх у сарай або гараж. Якщо такої можливості немає — складіть стільці один на одного, зв’яжіть елементи мотузкою та накрийте.

Фахівці також радять придбати водонепроникні чохли — вони вбережуть меблі від дощу, снігу й цвілі, а металеві деталі — від іржі.

Реклама

Перевірте стан паркану

Ще один важливий крок — огляд парканів. Якщо на деревині з’явилися ознаки гниття або конструкція похитнулася, її необхідно відремонтувати або замінити. Пошкоджені секції під час буревію можуть не лише впасти, а й становити небезпеку для оточення. Недоглянуті огорожі можуть стати причиною матеріальних збитків або навіть юридичних проблем, якщо через них станеться інцидент на вашій території. Тому краще заздалегідь усунути слабкі місця.

Очистіть дренаж і водостоки

Восени вітер зносить у ринви листя, гілки й бруд, через що вода перестає стікати. Забитий дренаж призводить до затоплення клумб і перезволоження ґрунту.

Щоб цього уникнути, експерти радять регулярно перевіряти та очищати водостоки, а також встановити захисні решітки або кришки на зливи, щоб запобігти потраплянню гілок чи листя. Якщо вода не стікає належним чином, можна залити окріп, щоб усунути можливе засмічення.

Нагадаємо, у листопаді природоохоронці закликають садівників не прибирати з дерев і землі опалі або перестиглі яблука та груші.