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Як врятувати томати під час цвітіння у спеку: що захистить врожай
Екстремальна спека +35°C: як врятувати цвітіння томатів у відкритому ґрунті
Насувається аномальна літня спека, а ваші помідори на грядках якраз починають активно квітнути? Діяти потрібно негайно, адже часу для порятунку майбутнього врожаю обмаль. Коли стовпчики термометрів долають позначку +30…+32°C, пилок томатів стає стерильним. Як результат — квітки просто в’януть, засихають та масово обсипаються, не утворюючи зав’язі.
Щоб не залишитися без домашніх овочів, ексерти радять скористатися чітким покроковим планом екстреної допомоги рослинам у відкритому ґрунті.
Будь-які обприскування в умовах високих температур проводять виключно пізно ввечері — після 19:00, коли сонце вже сідає. Якщо зробити це вдень, краплі води спрацюють як лінзи й спровокують важкі опіки листя.
1. Що потрібно зробити першочергово, щоб зберегти зав’язь
Для того щоб підтримати життєздатність пилку та захистити кущі від температурного шоку, приготуйте дієву бакову суміш.
Візьміть 1-2 г порошку і ретельно розчиніть його в склянці гарячої води (у холодній воді кристали не розчиняться, що небезпечно для рослин). Розведіть препарат «Епін» у 5 літрах води суворо за інструкцією. Вилийте розчинену борну кислоту в загальну ємність з «Епіном» та рясно обприскайте квітучі кущі. Бор допоможе квіткам запилитися, а антистресант захистить клітини рослини від вигорання.
2. Що потрібно зробити для профілактики вершинної гнилі (через 3–4 дні)
У сухій та розпеченій землі коренева система томатів повністю блокує засвоєння кальцію. Через цей дефіцит перші ж сформовані плоди почнуть чорніти знизу. Щоб запобігти вершинній гнилі, через кілька днів після першої обробки обприскайте помідори по листу кальцієвою селітрою (15 г на 10 л води) або професійним препаратом «Брексил Кальцій».
Крім обприскувань, необхідно терміново змінити мікроклімат навколо самих кущів, захистивши їх від перегріву.
Як захистити томати від перегріву
Найголовніше — це товстий шар мульчі. На відкритому сонці верхній шар землі здатний прогріватися до +50°C. В таких умовах коріння томатів буквально вариться і перестає функціонувати. Негайно закрийте землю навколо кущів товстим шаром (7–10 см) соломи, сіна або добре підсушеної скошеної трави. Мульча утримує вологу і суттєво знижує температуру ґрунту.
Ніжний цвіт томатів не здатний витримати агресивне сонце при +35°C. За першої ж можливості спорудіть над грядками найпростіший навіс і натягніть спеціальну затіняючу сітку або тонке біле агроволокно. Це знизить сонячну напругу та збереже суцвіття недоторканими.
У період екстремальної спеки поливати томати потрібно рясно, під корінь, і строго вранці — з 5:00 до 7:00.
Чому експерти не рекомендують поливати томати ввечері? Якщо вилити холодну воду на розпечену за день землю під вечір, почнеться бурхливе випаровування вологи. На грядці утвориться ефект справжньої «сауни» — гаряча пара миттєво спарить ніжний цвіт, і він просто опаде.
Захистіть свої грядки вчасно, адже прості та правильні дії протягом цих кількох днів гарантують збереження всього майбутнього врожаю томатів.