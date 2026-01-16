ТСН у соціальних мережах

Як врятувати тварин від зимової небезпеки: зоозахисники розкрили прості способи допомоги на вулиці

Зоозахисники підкреслюють: у морозні дні чотирилапі, особливо безпритульні, потребують людської підтримки, тепла, їжі та води.

Тетяна Мележик
Як допомогти безпритульним тваринам в холод

Як допомогти безпритульним тваринам у холод / © pexels.com

UAnimals разом з Укргідрометцентром поділився важливими порадами, як допомогти тваринам пережити сильні морози, коли температура в Україні падає до –20°.

У спільному дописі експерти пояснили, що сніг, мороз, сильний вітер та ожеледиця стають серйозним випробуванням для тварин. За низьких температур вони швидко втрачають тепло, а знайти їжу та воду стає надзвичайно складно.

Що можна зробити, щоб допомогти:

  1. Залишайте теплі укриття у дворі або біля під’їзду — коробки, ковдри чи інші підручні матеріали підійдуть як тимчасовий прихисток.

  2. Впускайте тварин до під’їзду, щоб вони могли погрітися і сховатися від негоди.

  3. Підгодовуйте чотирилапих і слідкуйте, щоб у них була вода (пам’ятайте, на морозі вона швидко замерзає).

  4. Перевіряйте автомобілі перед поїздкою — тварини часто ховаються біля коліс або під капотом.

Зооволонтери наголошують: найнадійніший спосіб врятувати тварину від морозу — прихистити її в теплі.

