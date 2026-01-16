- Дата публікації
Як врятувати тварин від зимової небезпеки: зоозахисники розкрили прості способи допомоги на вулиці
Зоозахисники підкреслюють: у морозні дні чотирилапі, особливо безпритульні, потребують людської підтримки, тепла, їжі та води.
UAnimals разом з Укргідрометцентром поділився важливими порадами, як допомогти тваринам пережити сильні морози, коли температура в Україні падає до –20°.
У спільному дописі експерти пояснили, що сніг, мороз, сильний вітер та ожеледиця стають серйозним випробуванням для тварин. За низьких температур вони швидко втрачають тепло, а знайти їжу та воду стає надзвичайно складно.
Що можна зробити, щоб допомогти:
Залишайте теплі укриття у дворі або біля під’їзду — коробки, ковдри чи інші підручні матеріали підійдуть як тимчасовий прихисток.
Впускайте тварин до під’їзду, щоб вони могли погрітися і сховатися від негоди.
Підгодовуйте чотирилапих і слідкуйте, щоб у них була вода (пам’ятайте, на морозі вона швидко замерзає).
Перевіряйте автомобілі перед поїздкою — тварини часто ховаються біля коліс або під капотом.
Зооволонтери наголошують: найнадійніший спосіб врятувати тварину від морозу — прихистити її в теплі.