Як врятуватися під час ядерного удару — поради фахівця з виживання
Експерт із виживання поділився п’ятьма ключовими порадами, які можуть врятувати життя у разі ядерного удару.
Експерт із виживання назвав дію, яку потрібно виконати в «першу секунду», щоб вижити під час ядерного удару в разі Третьої світової.
Про це розповів у TikTok блогер, фахівець з виживаннята та видавець Деррік Джеймс (Prepperpress), передає dailystar.
Він є частиною так званої «спільноти підготовки», учасники якої інвестують у бомбосховища та вивчають, як вижити в екстремальних умовах.
Експерт зазначив, що його рекомендації стосуються ядерних боєголовок потужністю 300–800 кілотонн, що відповідає стандартній потужності сучасних міжконтинентальних балістичних ракет.
1. «Впасти і сховатися»
За словами Дерріка, цивільне населення навряд чи отримає попередження перед ядерним ударом. Тому діяти потрібно миттєво.
«У першу секунду після вибуху потрібно впасти на землю обличчям донизу, ноги спрямувати в бік вибуху та прикрити голову», — пояснив він.
Також експерт радить тримати рот відкритим, щоб легені не постраждали від ударної хвилі, і в жодному разі не дивитися на спалах, щоб уникнути пошкодження зору.
2. Виживання після вибуху
Навіть якщо людина перебуває за кілька кілометрів від епіцентру, це не гарантує безпеки. Джеймс каже, що в радіусі приблизно однієї милі шанси на виживання вкрай низькі через масштабні руйнування.
«Навіть за 10 миль (близько 16 км) від вибуху ви все ще в зоні небезпеки. У вас є приблизно від 10 до 30 хвилин до того, як радіоактивний пил почне осідати», — зазначив він.
На відстані понад три милі будівлі можуть руйнуватися, а уламки скла стають смертельно небезпечними, однак перебування в приміщенні чи під землею значно підвищує шанси на виживання.
3. Як найшвидше знайти укриття
Експерт наголосив, що навіть якщо територія здається неушкодженою, потрібно негайно шукати укриття.
«Зайдіть усередину якомога швидше — ідеально, якщо це підвал, метро або спеціальне бомбосховище», — порадив Деррік.
Якщо таких варіантів немає, варто обрати цегляну чи бетонну будівлю й переміститися до центральної частини приміщення.
4. Залишатися в укритті кілька днів
Навіть якщо ви перебуваєте на значній відстані від вибуху, небезпека не минає одразу. Перші 24 години після ядерного удару є критичними.
«Якщо ви дісталися укриття, залишайтеся там щонайменше 72 години», — наголосив експерт.
Він радить триматися подалі від вікон і дверей, за можливості герметизувати приміщення та мінімізувати надходження повітря ззовні, щоб уникнути потрапляння радіоактивного пилу.
Також бажано мати радіо, щоб отримувати офіційні повідомлення про безпеку виходу назовні.
5. Захист тіла в разі виходу назовні
У деяких випадках залишатися в укритті неможливо, наприклад, якщо воно охоплене вогнем. У такій ситуації Деррік радить максимально закрити тіло.
«Надіньте маску або прикрийте рот тканиною, використовуйте окуляри, рукавички та закрийте всі відкриті ділянки тіла», — зазначив він.
Рухатися треба перпендикулярно напрямку вітру, щоб зменшити ризик контакту з радіоактивними частинками.
Після повернення до укриття необхідно зняти одяг, запакувати його та винести назовні, а потім прийняти душ.
«Приймайте душ, але не використовуйте кондиціонер для волосся — він може зв’язувати радіоактивні частинки з волоссям», — застеріг експерт.
Деррік також наголосив на важливості запасів води та їжі, а ще необхідності зберігати спокій в укритті.
За його словами, в разі такої катастрофи саме підготовка та холодний розум можуть стати ключем до виживання.
Нагадаємо, все більше країн замислюються над створенням власної атомної бомби. Іран, вважають фахівці, є найнебезпечнішим кандидатом на створення ядерної зброї.