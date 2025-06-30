Як врятуватися у спеку в квартирі без кондиціонера: українцям розповіли про вісім дієвих способів

Як врятуватися у спеку в квартирі без кондиціонера / © Pixabay

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Експерти радять запам’ятати вісім простих правил.

Прикрийте вікна

Особливо потерпають від літньої спеки ті, хто живе на сонячному боці будинку. Промені, проходячи крізь скло, нагрівають вікно і приміщення всередині. Однак ви можете створити перепону сонячному світлу. Для цього:

можна використати світлонепроникну тканину, щоб завісити вікна — наприклад, щільний непрозорий матеріал чи штори-блекаут;

допомогти можуть і щільні світлонепроникні жалюзі;

чудовою альтернативою може стати спеціальна термозахисна плівка, яка відбиває інфрачервоні промені, а тому перешкоджає проходженню тепла.

Якщо під рукою немає таких предметів, можна тимчасово використати жалюзі з фольги, які знизять освітленність у кімнаті.

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Приберіть покривала і теплі тканини

Теплі речі допомагають зберегти тепло, а тому від них краще відмовитися влітку. Приберіть усі пухові ковдри, в’язані покривала тощо. Замість них краще використовуйте фліс, бавовну чи льон.

Варто також звернути увагу на підлогове покриття. Влітку на килимах може накопичуватися зайвий бруд, тому їх краще ретельно почистити, висушити, зібрати і залишити в шафі чи на балконі до настання холодів.

Охолодіть повітря льодом

Якщо у вас приватний будинок, ви можете зіткнутися зі ще однією проблемою: сонце нагріває не лише стіни, а ще й дах. У такому разі можна скористатися льодом. Заморозьте в морозильній камері пляшки з водою і розкладіть їх по кутках будинку, коли стане дуже спекотно. Під час танення лід знижуватиме температуру повітря.

Користуйтеся побутовою технікою не так часто

Домашні прилади під час роботи нагріваються, а тому в спекотні дні краще мінімізувати їхнє використання. Це стосується праски, телевізора, комп’ютера. Якщо вони розташовані у спальні, експерти радять вимикати їх хоча б за 2–3 години до сну, щоб механізми та кімната охолонули.

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Замініть звичайні лампи на LED

Лампи розжарювання використовують для освітлення лише 10% енергії, а 90% йде на виділення тепла. Тому в спекотні дні ними краще не користуватися. Замініть їх на LED (світлодіодні) лампи, які нагріваються лише на 50 градусів Цельсія (звичайні на 180–220 градусів). До того ж така заміна допоможе заощадити електроенергію.

Використовуйте вентилятор

Якщо повітря в кімнаті надто гаряче, обов’язково встановіть вентилятор лопатями до балкона чи відчиненого вікна, тоді пристрій витягуватиме тепле повітря і запускатиме прохолодніше. Підберіть вентилятор залежно від розмірів кімнати і своїх потреб.

Збільште вологість повітря

У спеку повітря не лише гаряче, а ще й сухе. Щоб з вулиці не заходило тепло, час від часу обприскуйте москітну сітку чи штори прохолодною водою з пульверизатора. Також можна затінити вікно тканиною, попередньо замоченою у холодній воді. Тоді вітерець з вулиці стане приємнішим. Також можна наповнити ванну холодною водою і залишити двері відчиненими. Таким чином можна знизити температуру в кімнатах на 2–6 градусів.

Провітрюйте оселю вранці та ввечері

У пік спеки відчинені вікна не принесуть полегшення, тому провітрювати оселю краще вранці та ввечері, коли температура повітря знижується. У квартирі можна залишати відчиненими двері на балкон, а після того, як ви провітрили приміщення, зашторте вікно, щоб сонячне проміння не проникало всередину. Якщо погода похмура, вікна можна відчиняти навіть вдень.

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