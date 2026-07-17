Як вибрати якісне вершкове масло, а не фальсифікат: дивіться на ці три написи на пакованні

Як визначити, що вершкове масло справжнє / © unsplash.com

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Вершкове масло є одним із найпопулярніших продуктів, який є в кожному холодильнику. Однак далеко не кожна пачка, на якій написано «масло», справді містить натуральний молочний жир. На полицях магазинів можна зустріти чимало продуктів із рослинними жирами, ароматизаторами та іншими добавками, які лише зовні нагадують справжнє вершкове масло. Щоб не переплачувати за фальсифікат і купувати якісний продукт, достатньо уважно прочитати інформацію на пакованні. Експерти радять звертати увагу насамперед на три важливі написи.

На пакованні має бути написано «Масло вершкове»

Найперше зверніть увагу на офіційну назву продукту. Якщо виробник зазначив «масло вершкове», це означає, що продукт повинен відповідати державним стандартам і виготовлятися виключно з молочних вершків або продуктів їх переробки.

Якщо ж на упаковці написано:

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«спред»;

«масляний продукт»;

«бутербродний продукт»;

«рослинно-вершкова суміш»,

то це вже не натуральне вершкове масло. У таких продуктах частину молочного жиру замінюють дешевшими рослинними оліями.

Масова частка жиру повинна становити не менше 72,5%

Другий напис, який варто перевірити, — відсоток жирності. Натуральне вершкове масло зазвичай випускають із жирністю:

72,5%;

73%;

82,5%.

Саме масло із жирністю 82,5% вважається класичним продуктом найвищої якості. Воно містить максимум молочного жиру, має насичений вершковий смак і чудово підходить як для бутербродів, так і для випічки.

Якщо жирність нижча, уважно прочитайте склад, адже виробник міг частково замінити молочний жир іншими компонентами.

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У складі мають бути лише вершки або пастеризовані вершки

Найкраще вершкове масло має дуже короткий список складників. У ньому зазвичай зазначають:

пастеризовані вершки;

вершки;

іноді — кухонну сіль (для солоного масла).

Якщо серед інгредієнтів є пальмова, кокосова, соняшникова чи будь-яка інша рослинна олія, емульгатори, стабілізатори, ароматизатори або барвники, перед вами вже не класичне вершкове масло.

Чим коротший склад, тим вища ймовірність, що продукт є натуральним.

Як ще розпізнати якісне вершкове масло

Є кілька додаткових ознак, які допоможуть зробити правильний вибір.

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Якісне масло має рівномірний світло-жовтий або кремовий колір без плям і розводів. Надто яскравий жовтий відтінок може свідчити про використання барвників.

Після охолодження натуральне масло досить тверде. Якщо ж продукт навіть у холодильнику залишається дуже м’яким, це може вказувати на наявність рослинних жирів.

Під час нагрівання справжнє вершкове масло плавиться рівномірно, не розшаровується та не утворює великої кількості піни.

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