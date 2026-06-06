Як вибрати якісне вершкове масло: на пакованні обов’язково має бути цей напис

Як правильно вибирати вершкове масло / © Unsplash

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На перший погляд вибрати вершкове масло дуже просто. Проте на практиці навіть продукт із написом «вершкове масло» може суттєво відрізнятися за якістю. Деякі виробники використовують дешевшу сировину, інші економлять на технології виробництва, через що покупець отримує продукт із гіршими смаковими та поживними властивостями. Експерти радять звертати увагу не лише на назву, а й на кілька важливих позначок на пакованні, які допоможуть відрізнити справді якісне масло від дешевих аналогів.

Насамперед шукайте ДСТУ та правильний склад

Фахівці з контролю якості харчових продуктів рекомендують перевіряти наявність позначки ДСТУ 4399:2005. Саме цей державний стандарт регламентує виробництво натурального вершкового масла в Україні. Якщо продукт виготовлений за технічними умовами, виробник може використовувати інші рецептури та технології.

Не менш важливий і склад. У справжньому вершковому маслі повинні бути лише пастеризовані вершки чи вершки та молоко. Будь-які рослинні жири, пальмова олія, стабілізатори чи замінники молочного жиру свідчать про те, що перед вами вже не класичне вершкове масло.

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Жирність може багато розповісти про якість продукту

Експерти вважають, що найкращим вибором є масло жирністю 82,5%. Саме воно містить найбільше молочного жиру та мінімальну кількість вологи. Таке масло має насичений вершковий смак, добре підходить для випічки та не втрачає своїх властивостей під час нагрівання.

Масло жирністю 72,5% також є натуральним продуктом, але містить більше вологи. А ось продукти з дуже низькою жирністю часто можуть виявитися вже не маслом, а різноманітними масляними сумішами або спредами.

Колір і консистенція також мають значення

Багато покупців помилково вважають, що чим жовтіше масло, тим воно якісніше. Насправді натуральне вершкове масло може мати колір від майже білого до світло-жовтого залежно від сезону, раціону корів та особливостей виробництва.

Якісний продукт залишається щільним у холодильнику, але легко намазується після нетривалого перебування за кімнатної температури. Якщо масло надто крихке або, навпаки, підозріло м’яке одразу після холодильника, це може свідчити про порушення технології виробництва чи наявність сторонніх жирів.

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Не орієнтуйтеся лише на ціну

Виробництво одного кілограма натурального вершкового масла потребує великої кількості молока. Саме тому справжній якісний продукт не може коштувати надто дешево. Якщо ціна значно нижча за середню на ринку, варто уважно перечитати склад та перевірити стандарт виробництва.

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