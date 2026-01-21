Як вибрати постільну білизну: що краще бязь, сатин чи перкаль

Як вибрати постільну білизну

Під час вибору постільної білизни з натуральної бавовни покупці найчастіше обирають серед трьох популярних типів тканин: бязі, перкалю та сатину. Хоча всі ці матеріали мають однакову натуральну основу, вони суттєво відрізняються один від одного за своїми експлуатаційними характеристиками та зовнішнім виглядом. Головна різниця полягає у способі переплетення ниток, що безпосередньо впливає на довговічність виробу, особливості догляду за ним та тактильні відчуття, які ви отримуєте під час відпочинку.

Бязь: міцність та простота у використанні

Бязь — це дуже щільна тканина, яка зовсім не блищить і має матову поверхню. Її люблять за те, що вона коштує недорого, дуже міцна і за нею легко доглядати. Ця тканина настільки витривала, що її можна прати у дуже гарячій воді для повної дезінфекції. Саме тому таку білизну найчастіше купують для лікарень та поїздів, де речі доводиться прати постійно.

На що варто звернути увагу купуючи постіль з бязьової тканини

Головне при виборі бязі — це її щільність, тобто те, наскільки багато ниток використано на один сантиметр тканини.

Якщо ви хочете, щоб постіль служила довго, шукайте щільність не менше 110–125 г/м². Якщо ж тканина надто тонка (наприклад, 80 г/м²), вона дуже швидко протреться і стане непридатною для використання.

Поради щодо догляду

Після прання бязь завжди сильно мнеться, тому її обов’язково потрібно прасувати. Проте праска ковзає по ній дуже легко, тож це не забере багато часу. Щоб тканина залишалася м’якою, краще не давати їй пересихати після прання та уникати використання сильних відбілювачів, які псують структуру ниток.

Перкаль: неймовірна щільність та тривала служба

Серед усіх варіантів бавовняної білизни перкаль вважається найбільш витривалим та міцним матеріалом. Завдяки особливому плетінню ниток він надзвичайно зносостійкий: при належному догляді такі комплекти можуть служити десятиліттями. При цьому тканина не деформується, не розтягується і дуже довго зберігає свій початковий колір, залишаючись такою ж привабливою, як і в день покупки.

Технічні характеристики якісного перкалю

Якісний перкаль має дуже високу щільність — від 100 до 160 г/м². Саме це робить його таким надійним і не дозволяє пір’ю з подушок пробиватися назовні.

Головним недоліком тканини є те, що вона сильно мнеться. Якщо ви пересушите білизну, розгладити складки буде досить важко. Щоб зробити тканину м’якшою, а процес прасування — легшим, досвідчені господині додають одну-дві столові ложки звичайного оцту під час полоскання.

Поради щодо догляду

Найкраще прати перкаль при 40 °C, щоб зберегти його структуру. Хоча тканина досить міцна і легко витримує температуру до 60 °C, помірний режим допоможе продовжити термін її життя.

Сатин: ніжність шовку та вишуканий блиск

Сатин виділяється серед інших тканин своєю гладкою, злегка блискучою поверхнею, яка на дотик нагадує шовк. Це м’який і приємний до тіла матеріал, що додає спальні особливого затишку та благородного вигляду. Проте варто пам’ятати, що через свою делікатну структуру сатин потребує трохи більше уваги та обережності у використанні, ніж простіші тканини.

Характеристики та поради з експлуатації постільної білизни із сатину

Зазвичай щільність сатину становить від 85 до 132 г/м². Хоча він може здаватися тоншим за перкаль, його особливе плетіння забезпечує достатню міцність.

Ця тканина майже не мнеться, тому ліжко завжди виглядає охайно. Сатин дуже легко прасувати, а його м’якість робить сон максимально комфортним.

Щоб білизна не втратила свій блиск, її слід прати при температурі не вище 40 °C. Вкрай важливо уникати відбілювачів та сильних засобів для виведення плям, які можуть пошкодити ніжні волокна. При дбайливому ставленні такий комплект радуватиме вас близько 5–7 років.

Яку постільну білизну обрати

Щоб не помилитися з покупкою, орієнтуйтеся на свої головні потреби: