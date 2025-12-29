Як вибрати солодкі апельсини без кісточок: в магазині звертайте увагу ось на ці ознаки

Як вибрати апельсини без кісточок / © pixabay.com

В магазині на жаль не вказують, чи є в апельсині кісточки. Втім, існують зовнішні ознаки, за якими можна легко зрозуміти це і зробити правильний вибір. Розповідаємо, як зрозуміти ще в магазині, що апельсини солодкі та без кісточок.

Як вибрати солодкі апельсини без кісточок

Ознака №1: маленький пупок знизу плоду. Найчастіше апельсини без кісточок мають характерний круглий виступ або заглиблення знизу, так званий пупок. Чим він менший, тим вища ймовірність, що всередині не буде кісточок. Саме такі плоди зазвичай належать до безнасінних сортів.

Ознака №2: округла форма. Апельсини без кісточок мають круглу, злегка приплюснуту форму. Якщо плід витягнутий або асиметричний, це часто свідчить про наявність насіння. Симетрія — добрий знак якості.

Ознака №3: тонка, гладка шкірка. Тонка і щільна шкірка без грубих пор та зморшок зазвичай притаманна саме безкісточковим апельсинам. Груба, товста шкірка часто приховує плоди з насінням і менш соковитою м’якоттю.

Ознака №4: важчий, ніж здається. Візьміть апельсин у руку: якісний плід без насіння здається важким для свого розміру. Це означає, що в ньому багато соку й щільної м’якоті, а не порожнин з кісточками.

Ознака №5: насичений колір без зелених плям. Стиглі апельсини без кісточок мають рівномірний яскраво-оранжевий або помаранчево-червоний колір. Зеленуваті ділянки можуть свідчити про недозрілість, а такі плоди частіше містять кісточки.

Якщо є можливість, звертайте увагу на сорти типу «Навел», вони майже завжди без кісточок, солодкі та соковиті. Також варто купувати апельсини середнього розміру: надто великі плоди частіше мають насіння.