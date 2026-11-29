Апельсини / фото ілюстративне / © Pixabay

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Солодкі та соковиті апельсини стануть чудовим доповненням до зимових салатів, смузі або просто корисним перекусом. Окрім високого вмісту вітаміну С, ці цитрусові багаті на клітковину та калій, проте навіть яскравий із вигляду плід може виявитися сухим чи кислим.

Щоб не помилитися з вибором у магазині, варто звернути увагу на кілька важливих деталей. Про головні ознаки стиглого та ароматного цитруса йдеться у статті видання «EatingWell».

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Соковиті апельсини зазвичай важкі

Обираючи апельсини в магазині чи на ринку, обов’язково зважте кожен плід у руці. Чим важчий фрукт, тим більше в ньому соку, пояснює виробниця цитрусових у четвертому поколінні з ферми Reynolds Farms у Флориді та членкиня місцевої комісії з цитрусових Емма Рейнольдс Езелл.

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За її словами, великий розмір не завжди свідчить про значну вагу. Нерідко менші апельсини виявляються важчими й значно соковитішими за великі, тому перед покупкою варто оцінити кожен фрукт на дотик.

Приємний аромат

Купуючи апельсини, варто їх понюхати. Свіжі та якісні фрукти повинні мати солодкий цитрусовий аромат ще до того, як ви їх почистите, зауважує Рейнольдс Езелл.

Тверда текстура та тонка шкірка

Свіжозібрані апельсини мають щільну й тверду текстуру, однак із часом вони втрачають пружність. Злегка натисніть на плід великим пальцем і відкладіть ті, що здаються надто м’якими чи пухкими. За словами Рейнольдс Езелл, вм’ятини або зморшкувата шкірка свідчать про те, що фрукт уже переспілий і почав псуватися.

Багатьом знайома ситуація, коли великий із вигляду апельсин після чищення виявляється переважно товстою шкіркою з гірким білим прошарком, а самої м’якоті всередині зовсім мало. На противагу плодам із посушливих південно-західних регіонів, флоридські апельсини мають значно тоншу шкірку та мінімальний білий підшкірний шар, зазначає Рейнольдс Езелл. Завдяки цьому в таких фруктах міститься набагато більше соку.

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Незначні недоліки зовні не впливають на смак плоду

Шкірка виконує важливу захисну функцію, оберігаючи м’якоть від пошкоджень. За словами Рейнольдс Езелл, дрібні косметичні дефекти на поверхні зовсім не псують смак фрукта, якщо він залишається важким, пружним і має приємний солодкий аромат.

Через особливості субтропічного клімату на флоридських апельсинах інколи з’являються потертості від вітру або невеликі плями. Проте ці природні сліди не варто плутати з м’якими гнилими ділянками чи вм’ятинами від ударів, пояснює експертка.

Як вибрати фрукти до новорічного столу — останні новини

Під час вибору мандаринів не варто орієнтуватися лише на яскравий помаранчевий колір шкірки, адже смак залежить від сорту та умов вирощування, а привабливі плоди можуть бути кислими або сухими. Краще обирати сорти клементин, сатсума чи без кісточок, порівнювати вагу плодів однакового розміру, оглядати цілісність і пружність шкірки та не сподіватися, що кислі мандарини дозріють і стануть солодшими після купівлі.

Також із настанням холодів на прилавках продуктових магазинів з’являється хурма, а поруч із нею — схожий на неї шарон, який насправді є сортом хурми, вирощеним зокрема в Ізраїлі, і відрізняється меншим вмістом танінів, а отже, меншою терпкістю. Обидва фрукти містять вітаміни А, С, Е й групи В, калій, магній, клітковину та антиоксиданти, що підтримують імунітет, травлення, зір і регуляцію артеріального тиску.

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