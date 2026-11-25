Як не помилитися з мандаринами: які сорти солодші та як розпізнати соковиті плоди

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Під час купівлі мандаринів не варто орієнтуватися виключно на насичений помаранчевий колір шкірки. Навіть красиві та стиглі на вигляд плоди можуть виявитися кислими або сухими всередині. Натомість є кілька простих ознак, які допоможуть вибрати соковиті та солодкі фрукти.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz.

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Іноді під привабливою шкіркою можна знайти кислий плід або фрукт із занадто великою кількістю насіння. Гарна новина полягає в тому, що не обов’язково покладатися на випадок. Сорт мандарина, який ви кладете в кошик, має велике значення, і кілька невеликих ознак можуть допомогти вам розпізнати якісніші мандаринки.

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Які мандарини зазвичай найсолодші

Насамперед варто звертати увагу на сорт фруктів. Зокрема, хорошим вибором можуть бути клементини та сатсума.

Клементини зазвичай мають приємний солодкий смак, легко чистяться та містять небагато кісточок. Сатсума відрізняється соковитою м’якоттю і зазвичай майже не має насіння.

Під час купівлі можна шукати на етикетках позначки Clementine, Satsuma або Seedless. Останнє означає, що фрукти не містять кісточок.

Як визначити соковитість мандарина за вагою

Одна з найпростіших хитрощів — порівняти вагу плодів приблизно однакового розміру.

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Якщо взяти два однакові за величиною мандарини, важчий із них, найімовірніше, міститиме більше вологи. Натомість надто легкі фрукти можуть виявитися сухими через втрату рідини.

Також варто оглянути шкірку. Вона має бути цілою, пружною та злегка еластичною. Від плодів із м’якими пошкодженими ділянками або ознаками плісняви краще відмовитися.

Чому колір шкірки може обманювати

Поширена помилка покупців — вибирати виключно найбільш яскраві помаранчеві мандарини. Насправді колір залежить не лише від стиглості, а й від сорту та умов вирощування.

Тому навіть фрукти із зеленуватими плямами можуть бути солодкими. Так само не варто робити висновки про смак лише за формою: ідеально круглий мандарин не обов’язково буде кращим за трохи приплюснутий.

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Окремо варто звернути увагу на пакування. Мандарини часто продають у помаранчевих або червоних сітках, які візуально роблять їх яскравішими та привабливішими.

Якщо є можливість, краще купувати фрукти на вагу. Так можна оглянути кожен плід, порівняти його вагу та відкласти пошкоджені екземпляри. Якщо ж купуєте фасовані мандарини, перевірте також нижню частину упаковки — там можуть ховатися пом’яті або зіпсовані фрукти.

Чи стануть мандарини солодшими, якщо залишити їх на кухонному столі на кілька днів

Поширеною помилковою думкою є те, що злегка кислі мандарини дозріють і стануть солодшими вдома за кілька днів. Однак цитрусові поводяться в цьому плані інакше, такі як банани, груші чи авокадо. Після збору врожаю мандарини практично не накопичують додаткового цукру. Тому очікувати, що кислий фрукт за кілька днів стане солодким, не варто.

Ви купили кислі мандарини? Ось як зробити їх смачнішими

Вам не обов’язково відмовлятися від менш солодких мандаринів. Якщо ви зберігали фрукти у холодильнику, дістаньте їх приблизно за годину до вживання. За кімнатної температури аромати мандарина можуть бути більш вираженими, а смак — приємнішим. Звичайно, це не змінить вміст цукру у фруктах.

Також гарною ідеєю може бути поєднання кислих мандаринів із солодшими фруктами, такими як банани, стиглі груші або яблука. Таким чином, ви можете досягти більш збалансованого смаку фруктового салату без додавання цукру. Кислі мандарини також чудово поєднуються з кашею, натуральним йогуртом, заправками для салатів, тортами.

Чи варто зберігати мандарини в холодильнику чи при кімнатній температурі

Правильний спосіб зберігання залежить, перш за все, від того, як швидко ви хочете з’їсти фрукти. Якщо ви збираєтеся використати свої мандарини протягом кількох днів, ви можете безпечно зберігати їх при кімнатній температурі в прохолодному, добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів та обігрівачів.

Однак, якщо ви купуєте більшу кількість, варто помістити її у відділення для фруктів та овочів холодильника. За сприятливих умов вона може зберігати свою якість до двох-трьох тижнів, хоча це значною мірою залежить від її свіжості та сорту на момент покупки.

Не зберігайте мандарини в герметичному поліетиленовому пакеті, оскільки волога, яка там накопичується, може сприяти утворенню цвілі. Періодично перевіряйте фрукти та якомога швидше видаляйте ті, що починають псуватися.

Мити мандарини перед зберіганням не потрібно: достатньо зробити це безпосередньо перед вживанням.

Чи слід видаляти білі волокнисті частини з часточок мандарина

Багато людей годинами видаляють крихітні білі нитки з мандаринів, але з точки зору харчування, корисним може бути навпаки. Ці білі частини є частиною природної структури фрукта і повністю їстівні.

Раніше ми писали, які фрукти корисні для кишківника.

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