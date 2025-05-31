Як вибрати солодку полуницю: фермери відповіли на що дивитися при покупці

Полуниця / © Pixabay

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Ніщо так не розчаровує, як купити полуницю, а потім виявити, що вона кисла чи без смаку. Щоб цього уникнути, досить знати одну просту хитрість, якою користуються навіть фермери.

Про це повідомило видання Express.

Сезон полуниці в розпалі, і полиці магазинів ваблять яскраво-червоними кошиками з ягодами. Але не завжди полуниця виявляється солодкою: часто після покупки вона може бути кислою чи прісною.

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За порадою фермерів, потрібно звернути увагу на верхівку ягоди — зону під зеленим листям. Якщо вона такого ж насиченого рубіново-червоного кольору, як і решта полуниці, то це ознака стиглості та солодкого смаку. Але якщо ділянка біля стебла світліша або жовтувата — ягода ще не дозріла і може бути терпкою.

Це правило має назву «Tip Top» — і ним активно користуються фермери на ринках та під час збору полуниці. Темніші червоні плями також можуть свідчити про більшу солодкість.

Фахівці радять:

стиглу полуницю краще споживати одразу;

твердішу — зберігати в холодильнику (в контейнері з паперовим рушником), залишаючи листя недоторканим до моменту вживання;

прісні ягоди можна замочити з цукром або використати для смузі та джемів.

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