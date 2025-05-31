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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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588
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Як вибрати солодку полуницю: фермери відповіли на що дивитися при покупці

Щоб полуниця не розчарувала, досить перевірити одну деталь перед покупкою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Полуниця

Полуниця / © Pixabay

Ніщо так не розчаровує, як купити полуницю, а потім виявити, що вона кисла чи без смаку. Щоб цього уникнути, досить знати одну просту хитрість, якою користуються навіть фермери.

Про це повідомило видання Express.

Сезон полуниці в розпалі, і полиці магазинів ваблять яскраво-червоними кошиками з ягодами. Але не завжди полуниця виявляється солодкою: часто після покупки вона може бути кислою чи прісною.

За порадою фермерів, потрібно звернути увагу на верхівку ягоди — зону під зеленим листям. Якщо вона такого ж насиченого рубіново-червоного кольору, як і решта полуниці, то це ознака стиглості та солодкого смаку. Але якщо ділянка біля стебла світліша або жовтувата — ягода ще не дозріла і може бути терпкою.

Це правило має назву «Tip Top» — і ним активно користуються фермери на ринках та під час збору полуниці. Темніші червоні плями також можуть свідчити про більшу солодкість.

Фахівці радять:

  • стиглу полуницю краще споживати одразу;

  • твердішу — зберігати в холодильнику (в контейнері з паперовим рушником), залишаючи листя недоторканим до моменту вживання;

  • прісні ягоди можна замочити з цукром або використати для смузі та джемів.

Раніше ми писали, як досвідчені садівники не викидають скошену траву з газону.

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