Як вибрати свіжі, смачні та якісні яйця: вісім секретів, про які мало хто знає

Яйця категорії С2 і С3. Ці яйця вважаються більш якісними та натуральними. Їх несуть молоді кури, які ще не зазнали впливу гормональних добавок.

Сільські яйця. Це екологічний продукт, який має категорії Д2 і Д3. Вони зазвичай продаються на ринках і в фермерських магазинах. У супермаркетах такий продукт зустрічається досить рідко. Яйця мають потужний склад білків, вітамінів та інших корисних речовин.

Колір шкаралупи не впливає на смак та якість. Не має значення, якого кольору шкаралупа — коричнева чи біла, її відтінок жодним чином не позначається на якості яєць. Досить цікаво, що є яйця зеленувато-блакитного кольору, їх несуть курки арауканської породи. Ці яйця цінуються за міцність своєї шкаралупи.

Шорстка шкаралупа — не вирок. Шорсткість шкаралупи не є показником поганої якості курячих яєць. Експерти говорять, що вона може бути такою через те, що курка нервувала. На органічних фермах стрес у птахів знімають за допомогою чаю з календули та валеріани.

Колір жовтка. Якщо жовток насиченого жовтого кольору, то яйце буде смачнішим і якіснішим — це звичайнісінький міф. Колір жовтка залежатиме від того, що їдять птахи. Якщо годувати курей збалансованим кормом, то жовток матиме яскравий колір і більше вітамінів у своєму складі.

Смак яєць залежить від раціону птахів. Натуральне та різноманітне харчування курей буде прямо впливати на смак та користь яєць. Продукт буде містити більше вітамінів, білків та поліненасичених жирів, корисних для зміцнення імунітету, роботи мозку та гостроти зору.

Запах має значення. Свіже якісне яйце пахнутиме куркою. Якщо сире чи варене куряче яйце має запах риби, ймовірно, в кормі для птахів містилося багато рибного борошна. Якщо яйця мають сторонні неприємні запахи, їх краще не купувати.