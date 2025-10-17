Як видалити найстійкіший наліт в унітазі: цей засіб є у кожного на кухні

Унітаз / © Фото з відкритих джерел

Ржаві патьоки та вапняний наліт в унітазі — проблема, знайома кожній господині, яка здатна зіпсувати вигляд навіть найчистішої ванної кімнати. Часто навіть дорога та розрекламована магазинна «хімія» не може впоратися з цим нальотом, що в’ївся. Проте існує перевірений роками, копійчаний спосіб, який поверне вашій сантехніці первозданну білизну та блиск.

Перш за все, варто розуміти, що поява рудого нальоту — це не ознака поганого прибирання. Головна причина — жорстка водопровідна вода, насичена солями заліза та іншими мінералами, які й осідають на поверхні сантехніки. Саме тому звичайні мийні засоби часто безсилі проти такого стійкого забруднення.

Забудьте про оцет та агресивні кислоти. Вам знадобляться лише два засоби, які, скоріш за все, вже є у вашому домі: звичайна харчова сода та перекис водню з аптечки. Разом ці компоненти створюють потужну суміш, яка ефективно роз’їдає наліт.

Покрокова інструкція: як змусити унітаз сяяти

Змішайте пасту. Візьміть харчову соду та перекис водню і змішайте їх у рівних пропорціях. Має вийти густа, пастоподібна суміш.

Нанесіть засіб. За допомогою йоржика або щітки рівномірно нанесіть отриману пасту на забруднені ділянки унітазу.

Зачекайте 30 хвилин. Залиште засіб діяти приблизно на пів години. За цей час активні компоненти проникнуть у структуру нальоту та почнуть його руйнувати.

Почистьте і змийте. Після очікування ще раз пройдіться по поверхні йоржиком або щіткою, а потім просто змийте залишки засобу водою.

За словами господинь, які користуються цим методом, він справляється із завданням не гірше за дорогі промислові засоби на основі кислоти. Сода не лише чистить, а й дезінфікує поверхню, а ваша сантехніка після такої процедури буде сяяти, як нова.

