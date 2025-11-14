Як видалити віск з магазинних яблук вдома: чому це важливо робити щоразу

Як прибрати віск з магазинних яблук / © unsplash.com

Хоча віск безпечний для здоров’я, багато людей віддають перевагу яблукам без цього захисного шару. Видалення воску робить плоди більш натуральними і безпечними для споживання, особливо якщо ви плануєте вживати їх сирими.

Прості способи, як видалити віск з магазинних яблук

Спосіб №1: Тепла вода і м’яка щітка

Обережно протирайте яблуко чистою губкою або спеціальною щіткою під струменем теплої води. Робіть рухи обережно, щоб не пошкодити тонку шкірку. Цей спосіб ефективно знімає віск і видаляє залишки бруду.

Спосіб №2: Трохи оцту

Нанесіть кілька крапель столового оцту на вологу тканину та акуратно протріть яблуко круговими рухами. Потім обов’язково промийте фрукт чистою водою. Цей метод особливо добре допомагає видалити щільний восковий шар.