316
3 хв

Як виглядати молодою в поважному віці: 93-річна жінка поділилася секретами здоров'я шкіри та енергії

Історія 93-річної Кріс Майєр вражає. Жінка поділилася своїми секретами довголіття та розповіла, як жити довго і відчувати себе молодою у поважному віці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як виглядати молодою в поважному віці: 93-річна жінка поділилася секретами здоров'я шкіри та енергії

3-річна жінка розкрила секрети довголіття

Американка Кріс Майєр, якій у серпні виповнилося 93 роки, живе самостійно у власній квартирі у Бока-Ратон (штат Флорида, США) і зазначає, що відчуває себе молодою, а вигляд має на 70-ть.

Про це пише businessinsider.

Її секрети довголіття — це любов до себе, догляд за собою та звичку снідати лише кавою. Кожного разу, коли Кріс виходить з дому, вона виглядає доглянуто: елегантний одяг, макіяж, а поруч завжди її маленький мальтійський пес Міа.

«Я роблю це не для когось іншого, а для себе. Я тримаю свій образ і самооцінку на найвищому рівні», — розповіла Майєр виданню.

Колишня директорка готельного бізнесу та рекламних агентств додає, що турбота про зовнішність допомагала їй усе життя, адже демонструє самоповагу та впевненість у собі.

Крім цього, вона вважає важливим залишатися активною, соціальною та цікавитися іншими людьми, що допомагає підтримувати розум і здоров’я.

На своє 93-річчя Майєр жартувала, що хотіла б поміняти свічки на торті місцями, щоб показати 39 — «це мій вік у голові», каже вона.

Секрети довголіття Кріс Майєр

Гідно приймати удари долі

1965 року Майєр розлучилася. Вона залишилася без роботи після народження доньки і переїхала з великого будинку на Лонг-Айленді в однокімнатну оренду в Квінсі. Жінка радить приймати зміни і вчитися новому, навіть якщо спочатку важко.

«Мене кинули у світ, про який я нічого не знала. Але треба йти вперед, незважаючи на труднощі», — пояснює вона.

Втрата онука Джессі, який помер у 19 років, теж була трагедією, проте Майєр знайшла сили адаптуватися та підтримувати доньку.

Слухати і навчатися

Жінка віддає перевагу слухати близьких, а не говорити про себе, і вважає це способом краще пізнати людей. Вона цікавиться історією, стежить за технологіями, читає про штучний інтелект та використовує знання у повсякденному житті.

Крім того, Майєр активно підтримує фізичну форму, грає в карти, займається малюванням та продає власні вироби — в’язання та ювелірні прикраси.

Дотримуватися здорових звичок

Вона не дотримується суворої дієти: снідає лише кавою, обід зазвичай складається з яєць, а вечеря легка та рано. Любить білки — м’ясо чи рибу з овочами.

«Я ніколи не сиділа на дієтах, але підтримую вагу між 57 і 60 кг», — каже вона.

Регулярні фізичні вправи та місячний масаж допомагають їй підтримувати рухливість суглобів. Крім того, вона п’є багато води — близько чотирьох склянок по 0,5 л на день.

Кріс Майєр переконана, що секрет її молодої зовнішності — це поєднання генів, догляду за собою та активного способу життя.

«Люди завжди дивуються, коли я кажу, що мені 93, бо виглядаю молодше», — усміхається вона.

Майєр регулярно відвідує лікарів і стежить за станом здоров’я, підкреслюючи, що самостійність і дисципліна допомагають їй залишатися енергійною та активною.

Нагадаємо, вчені відкрили простий секрет довголіття. Згідно з новим дослідженням, опублікованим відомому журналі спортивної медицини, все, що потрібно для значного покращення здоров’я і подовження життя — це короткі, інтенсивні «перекуси для фізичних вправ».

