Як вигнати мурах з будинку: найефективніший спосіб без хімії

Як вигнати мурах з будинку: найефективніший спосіб / © Pixabay

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Проте, перш ніж вдаватися до використання хімічних засобів, варто ознайомитися з ефективними природними способами боротьби з ними, зазначає видання Deccoria.

Оцет вважається одним із найпотужніших натуральних засобів у боротьбі з комахами. Щоб вигнати мурах, достатньо змішати його з водою у рівних пропорціях та щоденно обприскувати місця їхнього скупчення впродовж тижня. Надалі обробку слід повторювати двічі на тиждень для підтримання ефекту.

Лимон має подібні властивості. Достатньо додати 15 крапель лимонного соку до склянки води, щоб отримати ефективний засіб для протирання кухонних поверхонь, підвіконь та інших зон, де часто з’являються мурахи. Цю процедуру рекомендується повторювати кожні 2–3 дні, адже насичений цитрусовий запах надійно відлякує комах.

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Кориця також входить до переліку натуральних репелентів, яких мурахи уникають. Можна або розсипати невелику кількість спеції (приблизно чайну ложку) у місцях, де помічено комах, або приготувати водний розчин кориці (чайна ложка на склянку води) і розпорошувати його кожні 3–4 дні на проблемні зони.

Щоб надійно відлякати мурах, використовуйте аромат м’яти — запах, який ці комахи просто не переносять. Для цього можна покласти свіже м’ятне листя біля вхідних дверей, щілин або вентиляційних отворів. Ще один варіант — приготувати концентрований настій: залити 2 столові ложки сухої м’яти склянкою окропу, настояти і використовувати для обприскування поверхонь через день. Регулярне нанесення допоможе підтримувати стійкий запах, що відлякує шкідників.

Огірки також діють як природний бар’єр для мурах. Вони уникають речовин, що містяться в їхній шкірці. Достатньо розкласти кілька свіжих скибочок або смужок огіркової шкірки в місцях, де помічено комах. Але слід пам’ятати: шкірку необхідно замінювати щодва дні, інакше вона почне гнити та втратить захисні властивості.

Ще один простий, але дієвий метод — крейда. Проведіть лінії навколо вікон, дверей або інших потенційних “входів” для мурах. Комахи уникають крейдового сліду через його склад, що дезорієнтує їх. Після дощу чи прибирання підлоги лінії потрібно оновлювати для збереження ефекту.