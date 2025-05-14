Як вилікувати яблуню від чорного раку: на що звернути увагу, яка профілактика можлива

Як вилікувати яблуню від чорного раку / © Pixabay

Реклама

Чорний рак — це грибкова хвороба, що викликається патогенним грибком Sphaeropsis malorum. Вона активно розвивається за високої вологості й різких температурних коливань. Найбільше хворіють дерева зі зниженим імунітетом або з механічними пошкодженнями кори.

Грибок проникає через тріщини, ушкодження від морозу, обрізання чи шкідників. Початкові стадії захворювання можуть залишатися непомітними, але з часом воно швидко прогресує, завдаючи серйозної шкоди дереву.

Як вчасно помітити чорний рак на яблуні

На початкових етапах чорний рак проявляється як темні плями на корі. З часом уражені ділянки набувають зморшкуватого вигляду, стають темно-бурими або чорними. Кора тріскається, лущиться, а на гілках з’являються виразки. Плоди, що постраждали від грибка, покриваються темними гнилими плямами, засихають і муміфікуються. Без своєчасного лікування хвороба швидко поширюється, що може призвести до загибелі дерева.

Реклама

Як боротися з чорним раком на яблуні

Щоб боротися з чорним раком, почніть з видалення всіх уражених частин дерева. Обріжте гілки з ознаками хвороби, залишаючи здорову тканину на 10–15 см нижче ураження. Перед роботою обов’язково продезінфікуйте інструменти. Очищення кори має здійснюватися до здорової тканини, будьте обережні, щоб не пошкодити здорову частину дерева.

Після обрізання обробіть усі зрізи та очищені ділянки. Спершу промийте їх розчином мідного купоросу. Потім, коли місце підсохне, закрийте рани садовим варом або пастою для загоєння. Перевіряйте дерево регулярно, оскільки інколи оброблення потрібно повторювати кілька разів за сезон.

Для запобігання поширенню грибка на інші дерева застосовують фунгіциди: бордоську рідину, препарати на основі міді (як-от "Хом" і "Оксихом"), а також системні фунгіциди ("Топаз", "Скор"). Оброблення слід проводити в суху, безвітряну погоду, суворо дотримуючись рекомендацій на пакованні препарату.

Паралельно з лікуванням дерева важливо підтримувати його загальний стан. Навесні підживіть яблуню калійно-фосфорними добривами, регулярно розпушуйте ґрунт і мульчуйте пристовбурні круги. Забезпечте достатнє поливання у суху погоду, уникаючи перезволоження, і не допускайте загущення крони — своєчасно проріджуйте гілки. Це допоможе зміцнити дерево та підвищити його стійкість до хвороб.

Реклама

Якщо чорний рак виявлено на ранній стадії, шанси на порятунок яблуні високі. Правильне обрізання та оброблення дозволяють дереву відновитися та приносити врожай. Якщо ж хвороба охопила значну частину стовбура або основних гілок, вилікувати дерево буде складно, і воно, ймовірно, загине. Однак навіть тоді яблуню можна використовувати як підщепу для щеплення нового сорту.