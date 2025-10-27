Як випрати пуховик у машині-автомат, щоб став, наче щойно з магазину, і не втратив форму

Пуховик — незамінна річ у холодну пору року, але більшість боїться його прати вдома, побоюючись, що після пральної машини він зіпсується та втратить форму. Насправді, якщо знати кілька простих правил, пуховик можна легко освіжити у пралці, і він виглядатиме так, ніби щойно з магазину.

Підготовка пуховика до прання. Перед пранням обов’язково застебніть усі блискавки, кнопки та липучки, виверніть куртку. Також перевірте кишені, там часто залишаються дрібниці, які можуть пошкодити тканину. Якщо є плями, обробіть їх м’яким засобом або господарським милом перед пранням. Так ви зменшите ризик пошкодження тканини і допоможете машинці краще випрати пуховик.

Виберіть правильний режим і температуру. Прати пуховик потрібно на делікатному або ручному режимі за температури 30 °C. Обов’язково використовуйте рідкий засіб для прання пуху чи делікатних тканин, порошок може залишити плями та зіпсувати наповнювач. Не додавайте кондиціонер, він обтяжує пух.

Головний секрет — спеціальні кульки. Під час прання покладіть до барабана 2-3 кульки для прання пуху. Вони допомагають розподілити наповнювач рівномірно і не дають йому збитися у грудки. Саме цей трюк дозволяє зберегти форму пуховика і зробити його об’ємним.