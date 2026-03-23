Як вирощувати розсаду помідорів, перцю та капусти вдома: досвідчена городниця поділилася двома методами

Як вирощувати розсаду

Реклама

Вирощування власної розсади є засадничим етапом для кожного городника, адже саме від якості молодих рослин залежить майбутній урожай. Досвідчена городниця Людмила Сухотенко протягом багатьох років успішно використовує для цього два основні підходи — висівання насіння у спеціальні домашні касети та використання вуличних парників. Кожен із цих методів має свої технологічні особливості, проте обидва дозволяють отримати міцну розсаду, адаптовану до умов відкритого ґрунту.

Вирощування розасди у вуличному парнику

Багато садівників надають перевагу саме тепличному методу, оскільки він забирає менше часу на пересаджування, а рослини в таких умовах загартовуються природним шляхом.

Конструкція парника зазвичай складається з металевих дуг, накритих поліетиленовою плівкою, що дозволяє підтримувати всередині необхідну температуру та вологозахист. Процес підготовки починається з формування поживного субстрату, для якого змішують відро городньої землі з відром перегною-сипцю та додають черпак попелу. Отриману суміш обов’язково пересівають через решето, щоб вона була пухкою та однорідною.

Реклама

Посів у парник зазвичай проводять у середині квітня, орієнтовно 10 або 11 числа.

Перед початком робіт землю варто обробити засобом від ведмедки, яка часто потрапляє на ділянку.

Насіння висівають довільно, розділяючи різні сорти помідорів дерев’яними дощечками для зручності. Зверху посіви вкривають шаром підготовленого ґрунту товщиною до чотирьох сантиметрів і обережно поливають теплою водою. У таких умовах першою сходить капуста, за нею з’являються томати, а перець потребує найбільше часу для проростання.

В рощування розсади в касетах

Для тих, хто бажає отримати ранній врожай, ідеальним варіантом є вирощування розсади в домашніх умовах в касетах, вважає городниця. Цей цикл починається значно раніше — перець, баклажани висівають наприкінці лютого, а томати — у першій половині березня.

Реклама

Перед посадкою насіння проходить ретельну перевірку на схожість та дезінфекцію у розчині соди, марганцівки або перекису водню. Після двогодинного замочування зерна, що залишилися на дні, підсушують до стану сипучості, щоб їх було зручно розкладати по комірках.

Процес посадки в касети передбачає використання купленого ґрунту, який насипають невеликим шаром, зволожують і кладуть по одній зернині в кожну клітинку. Зверху насіння присипають землею, не втрамбовуючи її, та накривають касету харчовою плінкою для створення ефекту мініпарника.

Контейнери тримають у теплому місці до появи перших сходів, після чого плівку знімають, а рослини переставляють на сонячне підвіконня. Важливою частиною цього методу є пікірування томатів у більші ємності після появи чотирьох справжніх листків, що стимулює ріст міцної кореневої системи.

Водночас перець пікірувати не рекомендується, оскільки ця культура вкрай чутлива до пошкоджень коріння.

Реклама

Особливості висадки розсади та догляду у відкритому ґрунті

Як зазначає городниця, перенесення розсади на город зазвичай відбувається після 22 травня, коли загроза нічних заморозків остаточно зникає.

За пів години до виймання рослин із парника їх необхідно рясно полити, щоб земляна грудка трималася купи та не травмувала коріння. Висадку проводять у підготовлені лунки з водою, дотримуючись дистанції між рослинами у 40–50 сантиметрів. Томати можна садити по одному або по два в одну ямку, тоді як перець висаджують суворо поодинці, ретельно притискаючи землю руками навколо стебла.

Подальший догляд вимагає особливого режиму поливу — перші два тижні рослини не зволожують, даючи їм можливість добре вкорінилися.

Надалі томати потребують поливу раз на тиждень, а капуста та перець — через день.

Реклама

Для захисту від поширених хвороб, зокрема фітофтори, використовують суміш води, сироватки та йоду, якою обприскують кущі. У випадку появи білокрилки на капусті досвідчені господарі радять звертатися до спеціалізованих магазинних препаратів, оскільки народні методи проти цього шкідника часто виявляються малоефективними.