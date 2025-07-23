Як виростити абрикос із кісточки вдома: покрокова інструкція для початківців

Абрикоси / © Unsplash

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Виростити повноцінне абрикосове дерево можна навіть зі звичайної кісточки — якщо дотриматися правильної послідовності дій. Такий спосіб цікавить багатьох початківців у садівництві, адже дозволяє отримати рослину, адаптовану до місцевого клімату. Водночас процес потребує часу, терпіння та чіткого дотримання агротехніки.

Про це повідомило видання Epic Gardening.

Як вибрати правильну кісточку

Для пророщування найкраще підходять кісточки зі стиглих абрикосів, вирощених у вашому регіоні. Місцеві плоди краще пристосовані до клімату, а їхнє насіння має вищі шанси прорости. Імпортні фрукти часто містять стерильне або гібридне насіння, яке або не сходить, або дає слабкі рослини.

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Після вилучення кісточку слід промити, висушити й залишити в сухому місці мінімум на 10–14 днів.

Як підготувати кісточку до пророщування

Перед садінням потрібно провести стратифікацію — імітацію зимових умов, що запускає природний механізм проростання. Як пояснює садівниця Венді Моултон з Epic Gardening, послідовність дій така:

замочити кісточку у воді на 1–2 дні;

помістити її у вологий пісок або тирсу в герметичний контейнер;

залишити у холодильнику за температури +2…+5°C на 60–90 днів.

Протягом цього періоду важливо контролювати вологість середовища. Якщо кісточка розтріскається або з’явиться корінець — її можна висаджувати.

Коли садити абрикос і як це правильно зробити

Оптимальний час для садіння — кінець квітня або початок травня, коли температура ґрунту піднімається до +10°C. Вибирайте добре освітлену ділянку, захищену від вітру, з легким суглинковим або супіщаним ґрунтом.

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Кісточку заглиблюють на 5–7 см, поливають і мульчують тирсою або торфом. Важливо підтримувати вологість ґрунту. Сходи зазвичай з’являються через 20–30 днів.

Догляд за молодим деревцем

У перший рік саджанцю необхідне регулярне поливання, без надмірного зволоження. У фазі 3–4 справжніх листочків можна внести азотне добриво.

На другий рік формують крону: залишають один центральний провідник і 3–4 бічні гілки. Навесні обов’язково обробляють дерево бордоською рідиною для профілактики грибкових захворювань. Коли абрикос досягає висоти 1,5–2 метри — верхівку прищипують, щоб зупинити ріст угору та активізувати розвиток бокових пагонів.

Коли чекати на перші плоди

За словами Джеймса Джонса з GardeningGuru, абрикос із кісточки починає плодоносити на 3–5-й рік. Проте варто пам’ятати, що характеристики плодів можуть відрізнятися від материнського дерева. Щоб зберегти сорт, після пророщування рекомендується провести щеплення від здорового дерева того ж сорту.

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Якщо дотримуватися основних правил догляду, таке дерево може жити 20–25 років і регулярно давати врожай.

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