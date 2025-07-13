Як виростити гігантську цибулю без застосування хімії: 3 народні методи, які дійсно працюють

Напевно, всі городники мріють про багатий урожай великої соковитої цибулі, яка б зберігалася до самої весни, не гнила й не сохла. Однак дуже часто замість очікуваних велетнів виростають дрібні головки, які важко навіть чистити і зовсім не хочеться зберігати. Втім є три перевірені народні методи, які допомагають виростити справжню гігантську цибулю без жодних хімічних препаратів та стимуляторів росту.

Підживлення дріжджами для швидкого росту коренів. Дріжджі стимулюють розвиток кореневої системи, забезпечуючи краще живлення коренеплоду. Цибуля росте значно швидше та формує щільну велику головку. Треба взяти 10 грамів сухих дріжджів, столову ложку цукру, 10 літрів теплої води. Все ретельно перемішати й настояти 2 години, а потім полити цибулю під корінь. Такепідживлення треба зробити до середини липня.

Деревний попіл для формування великих головок. Це один із найефективніших натуральних засобів, який городники використовують здавна. Така органіка містить калій, фосфор, кальцій та мікроелементи, які потрібні цибулі для формування великої головки. Навесні перед садінням цибулі рясно посипте грядку золою — 1 склянка на 1 м², потім перекопайте землю. Також можна зробити розчин, додавши склянку попелу на 10 літрів води. Поливати цибулю таким добривом треба кожні 10 днів до середини липня.