Як виростити міцну розсаду солодкого перця без пікірування: професійні поради

Вирощування перцю без пікірування

Реклама

Вирощування розсади солодкого перцю без пікірування — це чудовий спосіб для тих, хто планує засадити великий город, але хоче зекономити час та місце на підвіконні. Цей метод дозволяє отримати здорові рослини з відкритою кореневою системою без зайвих клопотів із пересаджуванням кожного росточка в окремий стаканчик. Ви просто сієте насіння в один загальний ящик, де розсада почуватиметься вільно та зміцніє до моменту висадки на грядку.

Коли та як сіяти перець

Щоб отримати міцні кущі, готові до переселення на грядку, варто орієнтуватися на термін у 45–50 днів до моменту висадки.

Для посіву найкраще підійдуть ящики глибиною не менше 5 сантиметрів. Такий шар землі є обов’язковою умовою, адже перцю доведеться рости в цій ємності досить довго, і його корінню знадобиться простір для повноцінного розвитку.

Реклама

Сам процес посіву організовується максимально зручно для подальшого догляду.

Між рядками варто залишати відстань близько 5 сантиметрів, а кожну насінину класти на відстані не менше 3 сантиметрів одна від одної. Такий вільний простір дозволяє кожній рослині отримати достатньо світла та поживних речовин, завдяки чому вони встигають наростити 5–7 справжніх листків. Це дає змогу повністю відмовитися від пікірування, що значно полегшує роботу будь-якому господарю.

Оптимальний температурний та водний режим для розсади

Після завершення посіву та ретельного поливу ящики накривають плівкою. До моменту появи перших паростків важливо підтримувати температуру в межах 22–25°C. Зазвичай сходи з’являються через 5–12 днів.

Як тільки з’являться перші «петлі» рослин, укриття слід негайно зняти. На відміну від томатів, перець — культура надзвичайно теплолюбна, тому його не можна поміщати в прохолодні умови. Оптимальна температура для подальшого розвитку становить 18–20°C. Нижчі показники суттєво сповільнять ріст розсади.

Реклама

У цей період особливу увагу приділяють вологості ґрунту. Полив має бути помірним, а в перервах між зволоженням необхідно проводити легке розпушування, щоб забезпечити коріння киснем.

Як правильно підживлювати та стимулювати ріст розсади

Для того щоб перець виріс кремезним, мав товсте стебло та потужне коріння, городникам варто дотримуватися простої, але ефективної схеми живлення, які рекомендують фахівці. Оскільки рослини ростуть у спільному ящику досить тісно, вчасна підтримка допоможе їм не виснажитися.

Перший важливий етап — це стимуляція росту коріння . Його проводять, коли на молодих рослинах з’являється 2–3 справжніх листочки. Для цього можна скористатися доступною в кожній аптеці бурштиновою кислотою (розчинити 2–4 г на 10 л води) або обрати спеціальні препарати-укорінювачі. Також гарним варіантом будуть добрива з високим вмістом фосфору, наприклад, із формулою 13-40-13, які допомагають корінню стати міцним та розгалуженим.

Приблизно через десять днів настає час для загальнозміцнювального підживлення . На цьому етапі краще взяти комплексне добриво, де всі основні елементи представлені порівну (наприклад, формула 20-20-20). До робочого розчину (15 г на 10 л води) професіонали радять додати 10 г сульфату магнію. Цей секретний інгредієнт допоможе листю залишатися насичено-зеленим, захищаючи його від пожовтіння, яке часто виникає через тісноту та конкуренцію рослин за їжу.

Останній раз розсаду підживлюють за два тижні до висадки на город. Для цього використовують той самий склад із комплексного добрива та магнію. Така фінальна підготовка додасть перцю сил, щоб він легко переніс переїзд у відкритий ґрунт і швидко пішов у ріст на новому місці.

Освітлення для розсади

Якщо вирощування відбувається у професійних розсадниках у березні або квітні, природного світла зазвичай достатньо. Однак у кімнатних умовах розсада потребує інтенсивного доосвітлення. У перші два тижні після появи сходів рекомендується забезпечити цілодобове штучне світло, щоб запобігти витягуванню стебел.

Якою має бути ідеальна розсада перед висадкою на грядку

Перед тим як переносити молоді рослини на город, кожному господарю варто перевірити, чи готові вони до життя у відкритому ґрунті. Якісна розсада, яка швидко приживеться та дасть гарний урожай, має відповідати кільком простим ознакам.

Реклама

Насамперед зверніть увагу на зовнішній вигляд — висота рослини має бути в межах 12–20 сантиметрів. Важливо, щоб стебло біля самої землі було міцним і товстим — приблизно 4–5 міліметрів у діаметрі. На кожному кущику має красуватися від 5 до 7 соковитих справжніх листків насиченого зеленого кольору.

Дуже важливо, щоб на момент висадки на перці ще не було бутонів. Якщо рослина починає цвісти прямо в ящику, вона витрачає на це забагато сил, що може виснажити її перед переїздом на нове місце.

Дотримання цих нескладних правил допоможе вам виростити чудовий солодкий перець, навіть якщо ви вирощували багато розсади в одному ящику.