Як виростити салат на грядці: коли і як правильно садити, аби мати гарний врожай

Листя салату. / © Credits

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Листовий салат - рослина, яка можна посадити як в горщику на підвіконні, так і на грядках. У відкритий ґрунт можна садити насіння або розсаду. Втім, робити це треба, коли земля гарно прогріється, а ймовірність заморозків буде мінімальна.

Як і коли правильно садити салат, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коли садити салат

Перш ніж садити салат у відкритий ґрунт, варто дочекатися, аби прогрілася земля. Ця росли боїться заморозків. Ранні сорти висаджувати квітні-травні, а середньостиглі та пізні - - від квітня і аж до середини червня.

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Городники радять салат висівати заново, видаляючи з коренем старі рослини. Завдяки цьому протягом літа можна мати врожай. Зазвичай, після посадження збирати врожай можна вже за 25–35 днів.

Де садити салат

Щодо місця посадки, то найкращим буде грядка на сонці, без затінень. Якщо торік там були посаджені росли бобові, помідори, огірки чи картопля, то це буде ідеально. Адже знизиться ризик уражень шкідниками та хворобами.

Як садити салат

За день-два до посадки салату, скопайте ґрунт. Зробіть паралельні борозенки глибиною приблизно сантиметр або трохи менше на відстані 15-20 см один від одного.

Висійте насіння з інтервалом приблизно 5 см, присипте землею і полийте. Грядки можна прикрити плівкою до появи сходів, якщо температура повітря не дуже висока. Коли перша зелень вилізе з-під землі, її можна прорідити, якщо посадка вийшла дуже щільною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна робити з полуницею навесні, аби не втратити врожай.