Як виростити щасливу й успішну дитину: поради психологині

Щасливі діти

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Батьки прагнуть, щоб діти були щасливими, упевненими в собі та могли самостійно давати раду життєвим труднощам. Проте бажання захистити дитину від розчарувань іноді перетворюється на вседозволеність, а спроби встановити правила сприймаються як обмеження свободи. Як поєднати безумовну любов із вимогами, чому покарання не обов’язково означає жорстокість і як батькам зберегти авторитет у цифрову епоху — думками про це поділилися психологиня Лариса Дідковська.

Любов і рамка: дві основи виховання

Лариса Дідковська пропонує подивитися на виховання дітей у ширшій історичній перспективі. Батьківство не виникло у XX столітті, а гаджети, репетитори й численні розвивальні заняття — порівняно нові явища. Проте людство виховувало дітей тисячоліттями. І задовго до появи сучасної індустрії дитячого розвитку виростали видатні науковці, митці, Нобелівські лауреати, люди, які досягали успіху в науці, літературі, мистецтві й політиці.

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Тому, перш ніж шукати нові методики, варто подивитися, що працювало задовго до нас. Адже якщо певні речі вже давали результат, не обов’язково відмовлятися від них лише тому, що сьогодні з’явилися нові підходи до виховання.

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Любов і рамка: два слова про виховання

Говорячи про традиційну модель виховання, Дідковська називає два важелі впливу — страх і авторитет. Це не означає, що всіх дітей неодмінно били. Іноді для дотримання правил було достатньо самого розуміння, що за порушення настануть наслідки.

Психологиня наводить промовистий приклад: ремінь міг роками висіти на цвяху й жодного разу не знадобитися. Але материного попередження «Чекай, тато прийде, я йому все скажу» вистачало, щоб дитина замислилася над своєю поведінкою.

Водночас головний принцип виховання Дідковська формулює двома словами: любов і рамка.

Любов має бути безумовною. У зовнішньому світі людина постійно стикається з умовами, від неї чогось очікують на роботі, у професії, у суспільстві. Вона виконує певну роль, відповідає за свої обов’язки, демонструє результат. Якщо не справляється, на її місце можуть знайти когось іншого.

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Стосунки між батьками й дитиною мають бути іншими. Дитині не потрібно заслужити любов оцінками, перемогами, досягненнями чи успішною кар’єрою. Вона має знати, це її батьки, а вона — їхня дитина. Її прийматимуть не лише тоді, коли вона виправдовує очікування.

Але безумовна любов не означає, що дитині можна все. Саме тут і з’являється друга складова — рамка. Вона визначає, що дозволено, а чого робити не можна.

Чому дитина сприймає заборони як насильство

Дитині хочеться гратися, але дорослі кажуть, що вже час прибирати іграшки й лягати спати. Вона хоче чупа-чупсів і чипсів, а їй пропонують сирок або кашу. До того ж дитина може бачити, що батьки самі їдять чипси, хоча їй їх забороняють.

З погляду дитини все це виглядає просто, їй не дозволяють робити те, чого вона хоче. Її позбавляють задоволення, обмежують свободу, нав’язують рішення дорослих. Тому заборона може сприйматися як несправедливість і навіть як насильство.

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Проте, наголошує Дідковська, рамка потрібна не для того, щоб позбавити дитину радості. Її призначення — убезпечити.

Психологиня пояснює це на прикладі світлофора. Людина може поспішати й хотіти перейти дорогу саме зараз, але мусить зупинитися на червоне світло. Формально це обмеження її бажання. Однак якщо піти на червоне, наслідком може стати не просто неприємність, а травма або загибель.

Те саме стосується ножа, балкона й води. Дитині не дозволяють гратися з гострим предметом, небезпечно нахилятися з балкона або заходити на глибину, якщо вона не вміє плавати. Такі заборони існують не тому, що дорослі хочуть зробити дитині неприємно, а тому, що деякі дії небезпечні.

Відповідальність за вчинки

Безумовна любов не скасовує відповідальності за вчинки. Якщо є правила, то їх порушення має наслідки. Водночас Дідковська проводить аналогію із законом, покарання повинно відповідати тому, що людина зробила.

Психологиня пропонує уявити ситуацію, коли хтось украв велосипед. За таке правопорушення не призначають довічного ув’язнення. Одні вчинки мають менш серйозні наслідки, інші — значно тяжчі, особливо якщо вони завдають шкоди іншим людям або створюють небезпеку.

У вихованні важливий той самий принцип співмірності. Реакція дорослих має стосуватися конкретного вчинку, а не перетворюватися на остаточний вирок самій дитині. Помилка не означає, що дитина погана або що батьки більше її не люблять.

Тобто у традиційній моделі страх покарання допомагав утримувати дітей у межах дозволеного. Однак, описуючи цю систему, Дідковська звертає увагу й на те, чому сьогодні звичні важелі батьківського впливу втратили частину своєї сили.

Чому батьківський авторитет уже не такий, як раніше

Другий традиційний важіль виховання — авторитет. Колись він значною мірою ґрунтувався на практичних уміннях дорослих. Син учився в батька орати поле, донька в матері — доїти корову. Батьки знали, як виконувати необхідну для життя роботу, і передавали ці знання дітям.

Тепер ситуація інша. Навички, які мали батьки, можуть виявитися непотрібними їхнім дітям. Сучасній молоді не обов’язково орати поле. Дівчина може не хотіти витрачати шість годин на приготування холодцю — якщо потрібно, можна замовити піцу чи суші.

Натомість у дітей з’являються знання й уміння, яких немає в дорослих. Особливо це помітно у цифровому середовищі.

Дідковська звертає увагу на суперечність: батьки самі рано дають дітям гаджети, нерідко для того, щоб ті не заважали дорослим займатися своїми справами або дивитися у власні екрани. Діти звикають до цифрового світу й згодом почуваються в ньому впевненіше за батьків.

Психологиня іронічно зауважує, якщо цифрові вміння дорослого обмежуються командами Ctrl+C, Ctrl+V і Delete, а дитина в інтернеті почувається як риба у воді, батьківський авторитет у цій сфері вже не є самоочевидним.

Так, на думку Дідковської, послабилися обидва традиційні важелі — і страх, і авторитет. Водночас безумовна любов, яка раніше поєднувалася з вимогами, правилами та відповідальністю, не може сама замінити всі інші складові виховання.

Що відбувається, коли любов перетворюється на вседозволеність

Дідковська застерігає від ситуації, коли батьки прагнуть любити дитину безумовно, але водночас відмовляються встановлювати для неї межі й чогось вимагати. У такому разі любов може перетворитися на вседозволеність, а дитина не матиме нагоди навчитися відповідальності.

У традиційній моделі спочатку потрібно було виконати обов’язок, а вже потім отримати задоволення. Спочатку зробити уроки — потім іти гратися. Спочатку виконати домашню роботу — потім вирушати до клубу. Хлопець мав нарубати дров, перш ніж іти до дівчини в сусіднє село. Якщо дрова залишалися нерубаними, зустріч могла не відбутися.

Ці приклади можуть здаватися далекими від сучасного дитинства, але вони показують принцип, бажання не скасовує обов’язків. Якщо людина за щось відповідає, вона має виконати свою частину роботи, а не просто обрати те, що приємніше.

Коли ж дорослі щоразу відмовляються від вимог, щойно дитина починає невдоволено реагувати, вона не отримує досвіду виконання домовленостей. Якщо можна не робити те, що не хочеться, і при цьому нічого не зміниться, навіщо брати на себе відповідальність?

Саме тому Дідковська пов’язує рамку не лише із заборонами, а й із готовністю відповідати за свої дії. Без меж і вимог, за її образним висловом, ситуація нагадує весняну повінь, яка розливається й затоплює все довкола.

Любов без рамки не допомагає дитині навчитися керувати власними бажаннями. Ані любов, ані свобода самі по собі не означають, що людина готова до самостійного життя.

Чому в сучасному світі слабшає авторитет дорослих

Дідковська пов’язує втрату батьківського авторитету із загальною культурою швидкості, у якій усе хочеться отримати якомога швидше. Вона називає це епохою fast food, fast love, fast life — швидкої їжі, швидкого кохання, швидкого життя. Але за швидкістю нерідко втрачається якість, а справжні знання й уміння неможливо здобути миттєво.

Психологиня пояснює це на прикладі навчання ремесла. Щоб стати ковалем, колись потрібно було роками бути учнем і помічником майстра, спостерігати за його роботою, набувати досвіду й поступово опановувати професію. Так само лікар проходить тривалий шлях навчання, перш ніж отримує можливість самостійно працювати. Авторитет майстра формувався завдяки знанням, досвіду та вмінню робити те, чого ще не вмів учень.

Сьогодні ж людина може за кілька секунд знайти інформацію в інтернеті й отримати ілюзію, що вже розбирається в певній темі. Дідковська називає це епохою псевдокомпетентності: доступ до інформації помилково сприймають як справжні знання та досвід.

Як власне дитинство впливає на виховання наступного покоління

Батьки передають дітям не лише генетичні особливості. Разом із ними в сім’ї переходять цінності, історії, уявлення про життя, способи реагування на труднощі та ставлення до світу.

За словами Дідковської, людина може відтворювати сценарій власних батьків або обрати антисценарій — свідомо жити інакше. Наприклад, якщо батько зловживав алкоголем, дитина може повторити його поведінку. А може обрати професію, пов’язану з лікуванням залежностей. Досвід дитинства в обох випадках залишається значущим, але впливати на доросле життя він може по-різному.

Пережите не обов’язково визначає майбутнє людини. Важливо, що вона робить із власним досвідом і як його осмислює. Дідковська цитує французького філософа Жана-Поля Сартра: «Не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші».

Батьки можуть розповідати дитині про складні періоди свого життя не лише як про низку страждань, а й як про досвід, який вдалося пережити. Так дитина дізнається, що труднощі можуть бути серйозними, але це не означає, що виходу немає.

Інший варіант — передати наступному поколінню переконання, що нічого доброго не станеться, бо попереднім поколінням було важко. У такому разі сімейна історія стає не свідченням того, що люди можуть долати труднощі, а готовим поясненням, чому не варто чекати змін.

Тому важить не лише те, що пережили батьки, а й те, як вони про це говорять. Одна й та сама історія може передаватися як досвід подолання або як переконання, що життя наперед визначене й нічого змінити неможливо.

Чому мовчання про сімейне минуле теж має наслідки

Говорячи про складний досвід, Дідковська зауважує: це не означає, що всі пережиті події потрібно докладно переказувати дітям. Але замовчування теж не завжди допомагає вберегти їх від болю.

Психологиня згадує досвід людей, які пережили Другу світову війну, фронт або полон. Повернувшись додому, вони часто не хотіли розповідати близьким про те, що з ними сталося. Хтось прагнув захистити дітей від страшних подробиць, хтось не хотів знову повертатися до власних переживань.

Однак мовчання залишало нащадкам порожнечу. Не знаючи сімейної історії, вони могли самі уявляти, що сталося, і домислювати найстрашніше — навіть якщо їхні припущення не мали нічого спільного з реальністю.

Дідковська наголошує на важливості говорити правду, не драматизуючи пережите й не додаючи до нього вигаданих жахіть. Складні теми не обов’язково мають ставати табу. Якщо дитині нічого не пояснюють, це не означає, що вона не помічає наслідків пережитого дорослими або не намагається знайти власні пояснення.

Чи достатньо постійно говорити дитині «Я тебе люблю»

Дідковська не пропонує єдиної норми, за якою батьки мають висловлювати свої почуття. Одні люди небагатослівні й рідко говорять про любов. Інші можуть повторювати ці слова багато разів на день. Але сама кількість зізнань ще не свідчить про те, наскільки справжніми є почуття.

Психологиня звертає увагу на різницю між словами й тим, що за ними стоїть. Наприклад, мати може сидіти в телефоні, займатися своїми справами, краєм ока помітити дитину, сказати їй «Я тебе люблю» — і знову переключити увагу на екран.

У такій ситуації виникає запитання: чи справді ці слова відображають те, що людина відчуває і як ставиться до дитини саме в цей момент?

Проблема не в самих словах і не в тому, що любов обов’язково потрібно демонструвати якимось одним способом. Ідеться про те, що формула «Я тебе люблю» може стати звичним висловом, який вимовляють автоматично, не приділяючи іншій людині уваги.

Як виростити щасливу дитину

Дитина має знати, що її люблять безумовно, і водночас розуміти, що любов не звільняє її від правил та відповідальності. Любов повинна поєднуватися з рамками. Рамка визначає межі дозволеного й допомагає дитині зрозуміти, що обмеження існують не для того, щоб позбавити її задоволення, а передусім для безпеки. Вона також пов’язана з відповідальністю за вчинки: якщо дитина порушує правила або не виконує взятих на себе зобов’язань, це має певні наслідки. Покарання повинно відповідати серйозності вчинку, а не перетворюватися на засудження самої дитини.

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