Як виростити щедрий урожай картоплі без прополювання та підгортання: корисний лайфгак

Як садити картоплю, щоб не полоти й не підгортати / © Pixabay

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Кожен господар знає, що отримання великого урожаю городини не обходиться без ретельного догляду за нею. Особливо це стосується картоплі, яку треба не лише полоти, а ще й підгортати, на що витрачається купа зусиль. Однак є секретний метод вирощування бульби, який дозволить зекономити купу часу на догляді за культурою і заодно отримати потрійний урожай великої картоплі. Про це пише ресурс novyny.live з посиланням на український YouTube-канал «Корисне TV».

Який секретний метод садіння картоплі, що не потребує прополювання та підгортання

Йдеться про спосіб садіння картоплі під солому. Таким чином картопля росте в органічному середовищі, живиться необхідними корисними речовинами, що сприяє підвищенню врожаю.

У чому секрет такого методу? Солома — це органіка, яка перегниваючи, збагачує ґрунт необхідними корисним мікроелементами, що безпосередньо впливає на підвищення його родючості.

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А завдяки товстому шару соломи у бур’янів немає можливості проростати, бо їм не вистачає сонячного світла. Тому ділянку з картоплею можна взагалі не полоти.

До того ж, солома вкриває бульби, захищаючи їх від світла, тому немає потреби підгортати картоплю. Тож, цей метод садіння картоплі можна вважати найкращим, адже від нього лише самі переваги. Можна забути про прополювання та підгортання і використати цей час на більш приємні речі, наприклад, на відпочинок.

Які переваги способу садіння картоплі під солому

Так як солома не дає змоги проростати бур’янам, прополювати картоплю немає потреби.

Завдяки методу садіння під солому бульби не оголюються, тому їх можна не підгортати.

Солома під час свого перепрівання збагачує ґрунт, роблячи його більш пухким та родючим.

Завдяки природному мульчуванню картопля захищена від шкідників.

За мінімальних зусиль можна отримати максимальний урожай.

Як правильно садити картоплю під солому: покрокова інструкція

Під час садіння картоплі таким способом варто дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Підготовка посівного матеріалу. Краще брати пророслу картоплю, щоб вона швидше зійшла. Перед садінням варто обробити бульби препаратом від шкідників і хвороб.

Формування грядок. Лунки треба копати глибиною близько 10 сантиметрів, на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Міжряддя має бути до 30 сантиметрів.

Садіння. У лунки покладіть по картоплині паростками вгору. Можна додати деревний попіл, щоб захистити бульби від шкідників. Злегка присипте картоплю невеликим шаром ґрунту. Це допоможе захистити їх від світла й забезпечить утримання вологи.

Укриття соломою. Потім ділянку з картоплею треба накрити соломою, шар має становити 10 сантиметрів. Під час росту картоплі треба додавати солому, щоб підтримувати необхідну товщину шару.

Полив. Можна полити грядку одразу після садіння картоплі чи перед укриванням вимочити солому у воді.