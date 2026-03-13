Як виростити смачний буряк: поради для багатого врожаю

Буряк

Буряк — один з тих овочів, який не потребує особливого догляду і може виростати навіть на менш родючих землях. Його коренеплоди багаті на вітаміни і часто використовуються в різних стравах, від борщів до салатів.

Однак іноді він може розчарувати своїми результатами — м’які, тверді або з низьким вмістом цукру коренеплоди.

Коли садити буряк

Буряк любить прохолоду, тому його найкраще садити навесні або в кінці літа. Одразу після стабільного потепління (від +7 до +10°C) можна висівати насіння в землю, а для осіннього врожаю — в липні-серпні.

Корисні поради

Не садіть буряк на одному місці кілька років поспіль. Добре він росте після картоплі, цибулі, моркви, капусти. Погано — після шпинату та мангольду через спільних шкідників.

Щоб буряк не заважав один одному, його слід проріджувати, видаляючи зайві сходи після появи першого справжнього листя. Це також дозволить рослинам краще розвиватися.

Буряк любить помірне поливання. Важливо, щоб ґрунт не пересихав, тому в суху погоду поливайте грядки раз на три дні. Після поливання треба добре розпушити ґрунт, щоб уникнути утворення кірки.

Збирайте буряк в суху погоду, обрізавши бадилля до 1-2 см, і зберігайте в прохолодному місці.

