Як виростити тюльпани серед зими у воді: 5 кроків до чудового букету
Як виростити тюльпани посеред зими? Дуже легко, у воді
Вирощування тюльпанів у воді — це простий спосіб створити весняний настрій у домі в будь-яку пору року. Цей метод дозволяє спостерігати за всім процесом розвитку рослини, від появи перших корінців до яскравого цвітіння.
Як стверджують фахівці, для успіху вам знадобляться здорові та міцні цибулини без пошкоджень, прозора скляна ємність, чиста вода кімнатної температури та світле, але прохолодне місце (оптимально 10-15°C). І за 5 кроків ви отримаєте чудовий результат.
П’ять кроків до домашнього квітника у воді
Підготуйте цибулини тюльпанів. Виберіть тільки здорові та міцні цибулини, на яких немає плісняви чи пошкоджень. Огляньте їх уважно: якщо вони вже почали проростати, це цілком припустимо для водяного вирощування. Для кращої стійкості притуліть плоску сторону цибулини до стінки обраної ємності.
2Візьміть прозору ємність Виберіть чисту скляну вазу або банку. Прозорий контейнер дозволить вам насолоджуватися естетикою росту коріння та легше контролювати рівень води. Переконайтеся, що посудина досить масивна, щоб витримати вагу майбутньої квітки.
Розмістіть тюльпани у воді Заповніть дно ємності декоративним камінням, гравієм або скляними намистинами. Викладіть цибулини зверху та налийте воду так, щоб вона лише торкалася їхньої основи, але не занурювала їх повністю. Пам’ятайте, що надлишок вологи безпосередньо на тілі цибулини може призвести до її гниття.
Доглядайте за рослинами правильно Стежте за рівнем води та замінюйте її кожні кілька днів, щоб вона залишалася свіжою і прозорою. Поставте вазу в темне та прохолодне приміщення на термін від 4 до 6 тижнів для активного розвитку коріння. Після закінчення цього періоду перенесіть квіти на сонячне місце, щоб стимулювати появу бутонів.
Насолоджуйтесь результатом Спостерігайте за появою перших паростків та розкриттям квітів. Якщо стебла починають сильно нахилятися вбік, регулярно повертайте вазу до вікна або використовуйте підв’язування. Коли тюльпани відцвітуть, ви можете замінити їх новими цибулинами та розпочати процес знову.