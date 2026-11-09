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Як вирватися з пастки думскролінгу: 9 швидких способів перестати бездумно гортати стрічку новин
Експерти поділилися дієвими налаштуваннями для iOS та Android, застосунками й гаджетами, які допоможуть зупинити безперервне гортання соцмереж і повернути внутрішній спокій.
Думскролінг — це звичка витрачати купу часу на нескінченне гортання новин та соцмереж без жодної користі для себе. Попри те, що цей процес викликає справжнє звикання, він майже завжди залишає відчуття виснаження й тривоги. Ми гортаємо стрічку перед сном, одразу після пробудження, у чергах чи навіть за сімейним столом.
Однак вихід є. Існують дієві інструменти й тактики, які допоможуть подолати цю звичку та звільнити час для реального життя, спілкування та здорового сну. Видання Popular Scienc пропонує 9 швидких способів перестати бездумно гортати стрічку новин, які працюють на смартфонах будь-яких моделей.
1. Знебарвте екран (чорно-білий режим)
Монохромний інтерфейс робить телефон значно менш привабливим для мозку.
На Android: відкрийте Налаштування > Цифрове благополуччя > Режим відпочинку (або увімкніть вручну через Доступність > Колір і контраст).
На iPhone: відкрийте Параметри > Доступність > Дисплей і розмір тексту > Фільтри кольорів. На iOS можна також налаштувати автоматичну зміну кольорів за розкладом через застосунок «Команди».
2. Встановіть часові ліміти
Операційні системи дозволяють обмежувати час, який ви проводите в конкретних застосунках щодня.
На Android: Налаштування > Цифрове благополуччя > Таймери застосунків.
На iPhone: Параметри > Скрин-тайм > Активність у програмах та на сайтах. Спробуйте поступово зменшувати ці ліміти щотижня.
3. Використовуйте гейміфікацію
Існує чимало застосунків, які перетворюють відмову від смартфона на гру:
Forest (Android / iOS): ви вирощуєте віртуальне дерево, поки не чіпаєте телефон.
Focus Friend (Android / iOS): допомагає персонажу-бобу залишатися фокусованим.
Focus Traveller (iOS): ваш персонаж піднімається в гору, поки ви працюєте або відпочиваєте без гаджета.
4. Робіть паузу перед відкриттям застосунків
Власники Google Pixel із новою версією Android мають функцію Pause Point (Налаштування > Цифрове благополуччя > Pause Point). Вона змушує зробити паузу перед відкриттям «небезпечних» застосунків: пропонує дихальні вправи або показує фото з особистої галереї, щоб ви встигли замислитися, чи справді вам потрібно зараз гортати стрічку.
5. Додайте фізичний бар’єр
Якщо програмні обмеження не допомагають, використайте фізичні гаджети. Наприклад, брелок Brick ($59) або Autonomous Key ($19). Вони працюють через NFC: ви торкаєтеся телефоном пристрою, і він блокує обрані застосунки та сайти, доки ви знову не прикладете смартфон до гаджета.
6. Налаштуйте режими фокусування
Режими «Фокусування» (Focus) — це просунутий аналог функції «Не турбувати».
На Android: Налаштування > Режими.
На iPhone: Параметри > Фокусування. Ви можете створити окремі профілі для роботи, сну чи водіння, залишивши доступ тільки для важливих контактів і термінових сповіщень.
7. Перевірте внутрішні налаштування застосунків
Самі соцмережі часто мають вбудовані таймери. Наприклад, в Instagram відкрийте свій профіль, натисніть на меню (три смужки) та перейдіть у розділ Управління часом. Там можна встановити щоденний ліміт і налаштувати режим сну, щоб сповіщення не турбували вас уночі.
8. Інструмент AI Network Guard для власників Samsung
Якщо ви користуєтеся Samsung із прошивкою One UI 9, у вас є прихована функція AI Network Guard:
Перейдіть у Налаштування > Підключення > Wi-Fi.
Натисніть на три крапки в кутку, а потім п’ять разів поспіль натисніть на Intelligent Wi-Fi, щоб відкрити розділ Connectivity labs.
У цьому меню знайдіть AI Network Guard та встановіть жорсткі обмеження на використання «важких» застосунків.
9. Приглушіть сповіщення
Що менше push-сповіщень ви отримуєте, то рідше виникає бажання взяти телефон до рук. Перегляньте свої налаштування сповіщень і повністю вимкніть їх для новинних застосунків та соцмереж або скористайтеся функціями відкладення сповіщень (на Android) чи планових підсумків (на iOS).