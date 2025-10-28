Як висушити білизну взимку швидше: експерти розкрили простий лайфгак

Пральна машинка / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Взимку сушка білизни може стати справжнім випробуванням. Через холод і погану циркуляцію повітря речі довго залишаються вологими, створюючи ризик появи сирості й плісняви. Експерти поділилися простим способом, який дозволить висушити одяг набагато швидше — за допомогою звичайного рушника.

Про це пише Express.

Після завершення прання варто покласти до машинки або сушарки чистий сухий рушник разом із мокрими речами. Рушник вбере зайву вологу, тож одяг висохне швидше. Це допомагає не лише заощадити час, а й зменшити витрати електроенергії, адже сушильній машині потрібно менше часу на віджим.

Реклама

У соціальних мережах цей метод вже набув популярності.

Один із користувачів Reddit розповів, що після додавання рушника час сушіння скоротився майже вдвічі: «Нарешті можу сушити речі на низькій температурі — і це не займає цілу вічність». Інші зазначили, що цей спосіб особливо ефективний для постільної білизни.

У холодну пору року більшість людей уникає відкритих вікон, а опалення не завжди забезпечує достатню циркуляцію повітря. Через це білизна може сохнути днями, накопичуючи вологу. Трюк із рушником допомагає уникнути цієї проблеми, зберігаючи одяг сухим, а дім — без плісняви.

Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості несправностей пральної машини.

Реклама

Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.